VK продала 100% долей в компании — операторе магазина приложений RuStore ее генеральному директору Дмитрию Панкрушеву. После сделки сервис продолжит работу независимо от VK, сохранив команду, действующую продуктовую стратегию и партнерские отношения с разработчиками.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

В компании отметили, что RuStore останется платформой для распространения Android-приложений в России и продолжит выпускать новые функции, развивать сервисы для пользователей и инструменты для разработчиков.

RuStore был запущен в 2022 году как российский магазин приложений при поддержке Минцифры и крупнейших отечественных ИТ-компаний. До продажи оператором сервиса выступала VK, которая занималась его развитием и сопровождением.

По данным самой платформы, сегодня RuStore поддерживает публикацию приложений российских и зарубежных разработчиков, встроенные платежи, подписки, автоматические обновления, а также доступен на большинстве Android-устройств. Магазин развивается как один из ключевых элементов отечественной мобильной экосистемы.

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Сделка с RuStore продолжила серию продаж активов и инвестиционных долей VK. В 2022 году компания продала игровое подразделение My.Games за $642 млн, а в апреле 2026-го рассталась с 25% банка «Точка». Этот пакет приобрел «Интеррос» не менее чем за 21,2 млрд рублей. В случае с RuStore покупателем стал не внешний инвестор, а действующий руководитель сервиса, который теперь продолжит развивать его независимо от VK.

На фоне реструктуризации VK продолжает концентрироваться на ключевых направлениях — социальных сервисах, рекламных технологиях, облачных продуктах, корпоративном ПО и коммуникационных платформах. При этом RuStore оставался одним из наиболее быстрорастущих сервисов компании: по итогам первого полугодия 2025 года его выручка увеличилась в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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