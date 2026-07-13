В понедельник стало известно о введении Советом Евросоюза санкций в отношении VK и разработчика российского мессенджера MAX. По словам юриста адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Екатерины Бойко, большинству компаний, работающих только внутри России, менять ничего не придется. Риски возникают прежде всего там, где в сделке появляется европейская юрисдикция.

Фото: пресс-служба адвокатского бюро «Гриц и партнеры»

«Для бизнеса, работающего исключительно на внутреннем российском рынке, ничего принципиально не меняется — санкции ЕС распространяются на лиц и организации, находящиеся под юрисдикцией Евросоюза», — пояснила Бойко «Инку».

По ее словам, ограничения становятся значимыми, если в расчетах участвует европейский банк, контрагент зарегистрирован в одной из стран ЕС либо в сделке присутствуют европейские компании или граждане. В таких случаях лицам из Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять VK и разработчику MAX — ООО «Коммуникационная платформа» — деньги или иные экономические ресурсы, в том числе оплачивать рекламу.

Юрист обращает внимание, что санкции затрагивают не только сами компании, но и связанных с ними физических лиц. Поэтому европейские банки и партнеры, вероятнее всего, усилят проверки российских контрагентов.

«Если европейские банки или контрагенты установят, что компания находится во владении или под контролем такого лица либо существует риск обхода санкций, они, как правило, откажут в проведении платежей и дальнейшем сотрудничестве», — отметила Бойко.

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Совет ЕС включил в санкционный список холдинг VK и ООО «Коммуникационная платформа» — юридическое лицо, отвечающее за разработку и развитие национального мессенджера MAX. В обосновании решения говорится, что VK является материнской компанией разработчика MAX. Ограничения также распространяются на ряд связанных с компаниями физических лиц. Решение вступило в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

В VK ранее «Инку» заявили, что новые санкции не повлияют на работу сервисов компании. По словам представителей холдинга, приложения и цифровые сервисы продолжают работать в штатном режиме для пользователей.

Дополнительные ограничения пользователи заметили еще в июне. Тогда Apple удалила из App Store мессенджер MAX, а затем и практически все ключевые сервисы VK, включая «ВКонтакте», VK Мессенджер, VK Музыку, VK Видео, «Одноклассники», «Дзен» и Mail. Уже установленные приложения продолжили работать, однако скачать их заново или обновить через магазин Apple стало невозможно. В компании тогда заявили, что удаление произошло без предварительного уведомления, а Apple позднее объяснила решение соблюдением санкционных требований.

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