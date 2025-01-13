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Ряд инвесторов лишились доступа к распискам российских компаний

В связи с тем, что банк-депозитарий BNY Mellon не успел вернуть депозитарные расписки на российские акции до истечения срока лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, часть инвесторов потеряла доступ к своим бумагам. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сообщение люксембургского депозитария Clearstream.

США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в нее группы Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра в июне 2024 года.

После этого OFAC выдало лицензию на завершение операций с торговой площадкой. Изначально лицензия действовала до 13 августа, но затем OFAC продлило срок ее действия до 12 октября.

В июле Еврокомиссия уведомила страны ЕС, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний. Регулятор изменил свою позицию по срокам конвертации, по-новому истолковав статью регламента об антироссийских санкциях, которая касается судьбы российских расписок.

Но в установленный срок не удалось выполнить все поручения на конвертацию в рамках программ расписок, банком-депозитарием которых выступал американский The Bank of New York Mellon.

Большая часть этих ценных бумаг была возвращена на счета клиентов в депозитарии, но некоторые из них BNY Mellon не смог вернуть из-за истечения срока действии лицензии OFAC.

Эти расписки заблокированы на счете BNY Mellon в американском депозитарии DTCC «на неопределенное время». В результате они больше не отражаются на счетах клиентов Clearstream.

При этом люксембургский депозитарий продолжит предоставлять отчеты об этих позициях. По мнению экспертов, он может получить отдельную лицензию на перевод бумаг в Европу.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Московская биржа переведет акции не переехавших в Россию компаний в третий эшелон, что подразумевает понижение их статуса. Представители сообщили, что такие бумаги будут «доступны для покупок только квалифицированным инвесторам».

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