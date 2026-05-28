Онлайн-платформы для поиска психологов в России впервые за пять лет зафиксировали снижение финансовых показателей. После длительного периода роста рынок перешел к стагнации и локальной просадке выручки у ключевых игроков.

Сервис «Ясно» по итогам 2025 года снизил выручку на 2,1% — до 1,1 млрд руб. У Zigmund показатель сократился на 4,8%, до 391 млн руб., у Alter — на 11,5%, до 385 млн руб. Самое заметное падение зафиксировано у платформы «Мета», принадлежащей «Профи.ру»: минус 35%, до 52 млн руб. При этом с 2021 года компании в основном демонстрировали устойчивый рост.

Чистая прибыль при этом развивалась разнонаправленно. У «Ясно» она снизилась почти в девять раз — до 16,5 млн руб., а у Zigmund сократилась до 714 тыс. руб. Платформа Alter, напротив, увеличила чистую прибыль в 6,6 раза — до 44,3 млн руб. «Мета» завершила год в плюсе с результатом 33,9 млн руб.

Параллельно с ухудшением финансовых показателей падает и интерес аудитории. По данным «Медиалогии», число упоминаний онлайн-психологов в соцсетях в 2025 году снизилось на 20% и составило 28,3 тыс. сообщений. В 2026 году тенденция продолжилась: за январь–апрель зафиксировано 7,8 тыс. упоминаний против 10,2 тыс. годом ранее. Схожая динамика наблюдается и по запросам, связанным с онлайн-консультациями.

Сами участники рынка объясняют ситуацию переходом потребителей к более экономной модели поведения. Основатель Zigmund Даниил Чаус отмечает, что на фоне высокой инфляции и дорогих кредитных ресурсов россияне начали сокращать расходы на услуги, которые не относятся к обязательным. Психотерапия, по его словам, для части аудитории оказалась именно такой статьей затрат.

В Alter связывают динамику прежде всего с особенностями учета, указывая на рост управленческой выручки. В компании подчеркивают, что формальная отчетность не отражает полной картины.

Эксперты также фиксируют несколько причин изменения спроса. В ФОМ отмечают, что рынок мог приблизиться к насыщению: часть аудитории уже прошла первичный этап обращения к онлайн-психологам. Дополнительное влияние оказывает снижение платежеспособности, а также рост альтернативных форм поддержки — от корпоративных программ до ДМС-сервисов.

Отдельно специалисты указывают на структурные изменения внутри индустрии. Часть психологов уходит с платформ, сталкиваясь с высокой конкуренцией и длительным циклом привлечения клиентов. Рынок постепенно переходит от фазы быстрого роста к более устойчивому балансу спроса и предложения.

Дополнительным фактором становится рост тревожности в обществе. По данным ФОМ, доля россиян, испытывающих тревожные настроения, увеличилась с 42% в январе 2026 года до 51% в мае. Весной показатель достигал 53%. При этом на уровне власти рост тревожности уже рассматривается как один из социальных рисков, связанных с экономической и политической неопределенностью.

Несмотря на это, в сервисе «Ясно» отмечают, что спрос на психологическую помощь сохраняется, однако меняется его структура. Пользователи реже оплачивают регулярные сессии, чаще выбирают разовые консультации или откладывают терапию. Растет интерес к более доступным форматам — групповым занятиям и корпоративным программам.

По оценке участников рынка, поведение клиентов становится более рациональным. Часть аудитории выбирает не отказ от терапии, а переход к менее затратным моделям взаимодействия. Параллельно компании тестируют новые направления — образовательные продукты, B2B-решения и групповые форматы.

По данным «Авито Услуг», общий интерес к психологам остается относительно стабильным, колебания не превышают 5%. При этом предложение со стороны специалистов растет: за год число исполнителей увеличилось на 18%. Средняя стоимость консультации по стране начинается от 2,8 тыс. руб. за сеанс.

