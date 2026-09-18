С 1 октября в России наличные можно будет внести через банкомат одного банка и зачислить на свой счет в другом — через Систему быстрых платежей. Для обычных клиентов это решит проблему поиска «своего» банкомата. Для бизнеса возможности сервиса будут ограничены: использовать cash-in как универсальный способ сдачи выручки не получится.

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Как будет работать cash-in

Новый механизм закреплен в Указании Банка России № 7374-У. Банк — участник СБП сможет принять от физического лица наличные через свой банкомат и перевести их на счет этого же человека в другом банке — также участнике СБП. Решение о внедрении услуги банки принимают самостоятельно.

То есть клиент сможет, например, внести деньги через банкомат банка Б, даже если его счет открыт в банке А. При этом оба банка должны поддерживать такой сервис.

Есть и ограничения: до 25 тыс. руб. за одну операцию, 50 тыс. руб. в сутки и 200 тыс. руб. в месяц. Лимиты относятся к общей сумме денег, зачисленных таким способом на счета физлица в банках — участниках СБП.

Что это меняет для малого бизнеса

На первый взгляд cash-in может показаться удобным способом сдавать дневную выручку. Например, небольшому магазину или кафе не придется искать банкомат своего банка. Но новый сервис предназначен для другой задачи: наличные принимаются от физического лица и зачисляются на счет этого же физического лица.

Поэтому ООО не сможет использовать cash-in как обычный канал для внесения выручки на расчетный счет.

Допустим, кафе получило за день 70 тыс. руб. наличными. Сотрудник не может просто отнести эти деньги в ближайший чужой банкомат и сдать их таким способом на счет компании. Для бизнеса сохраняется обычный порядок работы с наличными — через банковскую кассу, предусмотренные банком устройства для приема выручки или инкассацию.

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А если это ИП?

С ИП ситуация сложнее. Предприниматель является физическим лицом, поэтому формально сам статус ИП не означает автоматического запрета на использование сервиса. Но условия конкретного банка и назначение счета придется уточнять отдельно.

Есть и более очевидное ограничение — сумма. Максимум для cash-in составляет 200 тыс. руб. в месяц. Для предпринимателя, который получает наличными несколько тысяч рублей время от времени, этого может быть достаточно. Для магазина, кафе или салона с регулярной выручкой — уже нет.

Поэтому ИП может рассматривать cash-in как дополнительный инструмент для отдельных операций, но не как замену привычному порядку сдачи коммерческой выручки.

Можно ли сотруднику внести деньги на свою карту?

Да, сотрудник может забрать деньги из кассы, внести их через ближайший банкомат на свою карту, а затем перевести работодателю.

Но это уже не обычная сдача наличной выручки. Сначала деньги попадают на личный счет работника, а компании приходится отдельно подтверждать их происхождение и движение. Кроме того, действует тот же лимит в 200 тыс. руб. в месяц.

Поэтому использовать личную карту сотрудника как постоянный «транзит» для выручки не стоит. Для бизнеса это не новый способ инкассации, а дополнительная операция с личными средствами физлица.

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Почему cash-in не заменит инкассацию

У двух сервисов разные задачи.

Cash-in через СБП нужен человеку, который хочет внести наличные на собственный счет, но находится рядом с банкоматом другого банка.

Инкассация нужна бизнесу, чтобы забрать наличную выручку из магазина, кафе или другой точки и передать ее в банк. При этом учитываются кассовые операции, хранение денег и их безопасная перевозка.

Правила ведения кассовых операций для юридических лиц и субъектов малого предпринимательства установлены Банком России. Поэтому появление cash-in не отменяет существующий порядок работы с наличной выручкой.

Что проверить предпринимателю

Перед 1 октября бизнесу стоит уточнить у своего банка три вещи.

Первое — подключен ли он к cash-in. Банки не обязаны одновременно запускать услугу, поэтому наличие функции нужно проверять отдельно.

Второе — можно ли использовать ее с нужным счетом. Особенно это важно для ИП: условия операции лучше заранее согласовать с банком.

Третье — сколько наличных бизнес обычно сдает. Если суммы регулярно превышают лимиты cash-in, новый сервис практически не изменит привычную схему работы. Для таких объемов по-прежнему понадобятся банковская касса, специальные устройства для приема выручки или инкассация.



Для малого бизнеса cash-in может пригодиться прежде всего там, где нужно внести небольшую сумму на счет физического лица без привязки к банкомату своего банка. Для регулярной выручки магазина, кафе или другой торговой точки это не новая инкассация, а отдельный сервис с собственными лимитами и правилами.

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