Компания Samsung Electronics договорилась о покупке немецкой компании по отоплению, вентиляции и кондиционированию FläktGroup Holding GmbH за €1,5 млрд ($1,7 млрд). Это крупнейшая зарубежная сделка южнокорейского гиганта за последние восемь лет.

Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg

Samsung подписала соглашение о приобретении 100% акций немецкой компании у инвестиционного фонда Triton Investments Advisers LLP. Сделка, как ожидается, завершится в 2025 году. На фоне новости акции Samsung подорожали на 1,6% во время утренних торгов в Сеуле.

Приобретение FläktGroup усилит позиции Samsung в конкурентной борьбе с такими игроками, как LG Electronics, на быстрорастущем рынке климатического оборудования. Спрос на эти решения резко увеличивается из-за потребности в охлаждении дата-центров на фоне бума искусственного интеллекта.

Сделка знаменует возвращение Samsung к активной скупке активов — компания стремится оживить замедляющийся рост в своих ключевых направлениях, включая производство чипов, бытовой техники и смартфонов. Для Samsung это наиболее значимая покупка с 2017 года, когда она приобрела Harman International Industries за $8 млрд.

Прочитайте также Apple начала осваивать революционные нейроинтерфейсы для управления устройствами

«Этот шаг отражает стратегическую ставку на ускоряющийся рост дата-центров, — отметил Грег Ро, аналитик Hyundai Motor Securities Co. — Он помогает Samsung закрыть ключевой пробел в портфеле и укрепить позиции в конкуренции с крупными игроками».

FläktGroup была создана в 2016 году, когда частный инвестиционный фонд Triton приобрел Fläkt Woods Group и объединил ее с DencoHappel, сформировав европейского лидера в сегменте HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование).

Немецкая компания, предлагающая решения для охлаждения, обслуживает более 60 крупных клиентов, включая дата-центры, фармацевтические, биотехнологические и пищевые предприятия. По данным Samsung, FläktGroup также работает с крупными объектами, связанными с производством аккумуляторов и компонентов для электромобилей.

Samsung определила HVAC как одно из новых направлений роста и интенсивно искала активы для покупки. Компания рассматривала возможность приобретения Johnson Controls International, но в прошлом году уступила Robert Bosch GmbH. В 2023 году Samsung создала совместное предприятие с Lennox International для укрепления позиций на североамериканском рынке климатического оборудования.

Прочитайте также Китайские Huawei и UBTech объединили усилия для массового внедрения гуманоидных роботов на заводах и в домах

Бывший генеральный директор Samsung Хан Джон Хи на ежегодном собрании акционеров в марте заявил, что компания рассматривает сделки по слияниям и поглощениям в сферах HVAC, робототехники и медицинских технологий, чтобы диверсифицировать бизнес и использовать новые рыночные возможности.

По данным Global Market Insights, мировой рынок HVAC может вырасти с $310,6 млрд в 2024 году до $545,4 млрд к 2034 году. Как отмечают аналитики Bloomberg Intelligence со ссылкой на оценки Omdia, спрос со стороны дата-центров может увеличиваться на 20–30% в год и достичь $20 млрд к 2027 году.

«Потребность в эффективном терморегулировании растет экспоненциально с развитием ИИ, а крупные гиперскейл-площадки и колокейшн-центры занимают все большую долю рынка», — подчеркнули эксперты в апрельском отчете.