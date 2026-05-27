Samsung Electronics готовится вложить около 39 трлн донгов (примерно $1,5 млрд) в новый завод по тестированию микросхем памяти во Вьетнаме. Проект должен помочь смягчить дефицит таких чипов, который усилился из-за быстрого роста спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Новый завод уже строится в индустриальном парке примерно в 60 км к северу от Ханоя. Об этом говорится в документе, который Samsung направила местным властям в апреле, пишет Reuters. Запуск производства запланирован на ноябрь 2027 года.

Это будет первый завод Samsung по тестированию микросхем во Вьетнаме. Мировой рынок памяти сейчас находится под сильным давлением. Операторы дата-центров быстро наращивают инфраструктуру для искусственного интеллекта и закупают большие объемы DRAM и NAND-памяти. Из-за этого производителям смартфонов, ноутбуков и автомобилей становится сложнее получать нужные компоненты.

Проектная документация показывает, что завод будет работать с так называемыми зрелыми микросхемами памяти, то есть чипами предыдущих поколений. Они не так важны для ИИ-систем, как самые передовые решения, но их дефицит тоже стал заметным. Крупнейшие производители все чаще направляют мощности на более дорогие компоненты для искусственного интеллекта, и это усиливает нехватку обычной памяти.

Масштаб будущего предприятия выглядит значительным. По проекту завод сможет ежегодно тестировать до 153,3 млрд гигабит динамической памяти DRAM и еще 255,6 млрд гигабит NAND-памяти.

Вьетнамские власти одобрили инвестиции еще в марте, следует из документов. Samsung также рассматривает дальнейшее расширение проекта. Если первый завод окажется успешным, компания может реинвестировать до $2,5 млрд прибыли в строительство второго объекта.

Пока неясно, получила ли фабрика все необходимые экологические разрешения. Во Вьетнаме компании нередко начинают подготовительные строительные работы еще до завершения всех согласований.

Источник Reuters сообщил, что с апреля на объекте работают более 200 инженеров и сотрудников Samsung. Журналисты агентства во время визита на стройплощадку увидели тяжелую технику и рабочих, а охрана подтвердила, что здесь действительно строится полупроводниковое предприятие Samsung.

Samsung уже считается крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме. За последние десятилетия компания вложила в страну более $23 млрд. Новый завод строится рядом с крупным производственным комплексом, где Samsung выпускает смартфоны и планшеты.

Вьетнам тем временем укрепляет позиции в мировой полупроводниковой отрасли. В стране уже работают предприятия по сборке, упаковке и тестированию чипов, связанные с Intel, Amkor Technology и Hana Micron.

