Саудовская Аравия создала компанию HUMAIN для привлечения инвестиций в разработку ИИ в преддверии визита в Доху президента США Дональда Трампа. Ожидается, что инициатива подтолкнет Трампа к отмене рестрикций, введенных администрацией его предшественника Джо Байдена.

Как сообщает Саудовское агентство печати, компания HUMAIN под председательством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда будет предоставлять широкий спектр услуг и продуктов на основе ИИ, в том числе центры обработки данных, облачные хранилища и инфраструктуру. Предварительный капитал составляет $925 млрд.

Кроме того, HUMAIN планирует создать одну из мощнейших в мире мультимодальных больших языковых моделей (LLM) на арабском языке.

По данным аналитической компании Research and Markets, на Саудовскую Аравию в настоящее время приходится почти половина мощностей центров обработки данных в регионе.

Ожидается, что компания привлечет поддержку Трампа во время визита на Ближний Восток, так как его администрация планирует отменить ряд ограничений, введенных Байденом.

7 мая нынешняя американская администрация приняла решение об отмене системы экспортного контроля за полупроводниками, введенной при Байдене. Она должна была вступить в действие 15 мая и разделить все страны на три категории с разной степенью ограничений на экспорт чипов ИИ.

Ранее департамент финансов Дубая (DOF) и платформа Crypto.com подписали меморандум о взаимопонимании, разрешающий оплату государственных услуг криптовалютами.