В 2026 году редакция медиа для предпринимателей «Инк» снова разберется в сложном. Мы запускаем новый сезон тематических недель: 11 индустрий за 11 месяцев, от медицины и агробизнеса до видеоигр и индустрии впечатлений. Где-то будем говорить про деньги и рост, где-то — про эмоции, культуру и новые привычки потребителей, а где-то — про рынки, о которых бизнес обычно вспоминает слишком поздно.

В 2025 году мы нащупали классный формат, который “челенджит” экспертов оценить, как развивается их направление: выделить основные тренды и боли. Одна неделя в месяц — совместное погружением в отрасль, а результат — продукт, который поможет тем, кто только начинает путь в определенной нише, или уже в ней находится, но хочет узнать больше», — поделился главред «Инка» Андрей Ходорченков.

В новом году мы предлагаем читателям темы, к которым бизнес только начинает присматриваться или смотрит на них с легким недоверием: как зарабатывает индустрия впечатлений, почему бизнес в спорте, медицине и агропроме выходят на новый уровень, зачем предпринимателям разбираться в бьюти-сегменте и почему креативные индустрии — это давно не «про вдохновение», а про экономику и масштабирование.

«Тематические недели стабильно собирают большую аудиторию. Наши спикеры рассказывают то, чего нет в новостях: про реальные цифры, рабочие модели, неочевидные ниши. Для многих это становится источником идей для собственных проектов. В 2026 году мы добавили индустрии, которые давно хотели разобрать: медицину, агробизнес, недвижимость», — добавила Дарья Голикова, руководитель спецпроектов «Инка».

Формат тематических недель уже стал для нашего медиа рабочей моделью погружения в отрасли. В прошлых выпусках редакция разбирала, как меняется медиабизнес под влиянием ИИ и зумеров, почему видеоигры называют «новой нефтью», как получить креативную профессию и где сегодня проходит граница между контентом, продуктом и бизнесом.

В 2026 году мы расширяем эту логику и собираем календарь отраслей, в которых предприниматели уже зарабатывают — или только собираются это делать.

Календарь тематических недель «Инка» — 2026:

В январе давайте отдохнем.

Февраль — Неделя медицины

Март — Неделя недвижимости и строительства

Апрель — Неделя модной индустрии

Май — Неделя образования

Июнь — Неделя спорта

Июль — Неделя туризма

Август — Неделя креативных индустрий

Сентябрь — Неделя агробизнеса

Октябрь — Неделя бьюти-бизнеса

Ноябрь — Неделя видеоигр и медиабизнеса

Декабрь — Неделя индустрии впечатлений

Каждая тематическая неделя — это семь дней интервью с предпринимателями и управленцами, аналитика рынков, разборы бизнес-моделей и практические материалы для тех, кто ищет новые ниши, масштабируется или просто хочет понимать, как устроена экономика вокруг.

