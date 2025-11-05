В медиамире снова кипит жизнь — и медиа «Инк» запускает неделю… медиа! Редакция планирует разобраться, как трансформируется индустрия: от MTV до Telegram, от традиционных изданий до ИИ-редакторов. Бизнесу важно разбираться в том, как работает эта сфера, потому что именно медиа формируют доверие, управляют вниманием аудитории и задают повестку, в которой живут бренды и клиенты.

В постах от приглашенных авторов в Telegram-канале на этой неделе, стартующей с 5 ноября, редкий микс старой школы и новой медиареальности.



Так, Антон Сакара, стоявший у истоков MTV Russia, вспомнит нулевые и порассуждает о том, что происходит с медиа сегодня.

Евгений Щепин, автор книги «Энергия клиента», объяснит, почему вас не слышно — и как наконец начать вести блог.



Даня Кадыков, издатель «Один дома», посоветует, как вырастить медиа до миллионного охвата без рекламы.



Инфлюэнсер Марат Юсупов расскажет, зачем «старым» СМИ гнаться за зумерами — и как не потеряться на этом пути.

Публикация журналиста и автора Telegram-канала про стартапы The Edinorog Дмитрия Филонова предметно затронет роль и судьбу технологических медиа в России.

В колонках — Кирилл Диденок, глава Didenok Team, о том, как построить агентство с оборотом в 2 млрд руб., и Андрей Ходорченков, главред «Инка», — о смысле медиаменеджмента в эпоху алгоритмов.

Фаундер ИИ-сервисов Give Me Media, автор проекта «Как устроены медиа» Алексей Березовой поделится тем, что, по его мнению, происходит с отраслью медиа в России в 2025 году и почему это может быть интересно инвесторам. А ребята из Telega.in представят свежие тренды и охваты в индустрии.

В лонгах недели — истории про традиционные и новые медиа, влияние ИИ и книжные рекомендации от совладельцев «Инка» Марии Лапук и Артура Зархи.

А кульминацией недели станет живая сессия «Поймай зумера, если сможешь» (7 ноября, TAU, Москино). Обсудим, как поколение Z меняет корпоративную культуру, зачем им свобода вместо иерархии и почему медиабизнес — их новая форма самовыражения. Модератор — Наталия Гасанханова, среди спикеров — креативный директор «Инка» Михаил Конев, хедхантер для топ-корпораций Софья Беляндинова и блогеры Сергей Курбатов и Екатерина Тюрина.

Тематические недели в «Инке» уже раскрыли детали работы сфер кино и книгоиздательства, охватили детское и взрослое образование, индустрии красоты и туризма.

Все материалы проекта о прошедших отраслевых неделях и новые публикации можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.