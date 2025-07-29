Проверка Счетной палаты показала, что более трети бюджетных ассигнований, направленных на индивидуальные программы развития отстающих регионов, не принесли планируемого эффекта.

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Всего было обнаружено 17,9 млрд руб. из 49,4 млрд выделенных средств, что составляет 36,4% от общего объема финансирования. Наименьшие показатели зафиксированы в сфере развития туризма, где около половины направленных средств не достигли целевых показателей.

Аудиторы обнаружили многочисленные нарушения, включая нецелевое применение бюджетных средств и предоставление недостоверной отчетности. Так, в Адыгее 65,6 млн руб., которые были сэкономлены на берегоукрепительных работах, были перенаправлены на благоустройство набережной, а на Алтае средства на реконструкцию школы потратили на строительство спортивной площадки.

Кроме того, выявлены факты невыполнения строительных обязательств, Так, 83,7 млн руб., выделенные на противопаводковые дамбы на Алтае, были полностью освоены, но объект так и не построен.

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Программы охватывали 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе Адыгею, Алтай, Калмыкию и Псковскую область. Хотя формально уровень бедности в этих субъектах снизился, их позиции в общероссийском рейтинге практически не изменились. Исключением стала лишь Карелия, поднявшаяся с 53-го на 44-е место.

Минэкономразвития оспаривает некоторые выводы аудиторов, указывая на перевыполнение планов по привлечению инвестиций (138,3 млрд руб. при плане 89,7 млрд) и созданию рабочих мест (20,5 тыс. вместо запланированных 16,8 тыс.). В ведомстве подчеркивают, что недостижение отдельных показателей не означает полного неисполнения мероприятий.

Эксперты отмечают системные проблемы в реализации подобных программ. По словам Венеры Шайдуллиной, доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Плеханова, основными причинами низкой эффективности стали отсутствие единых методик оценки и несогласованность между целевыми показателями программ и соглашениями о субсидиях.

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Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский предлагает пересмотреть принципы финансирования, учитывая существенные различия между регионами.

Счетная палата рекомендует до конца 2025 года скорректировать параметры программ, ужесточить контроль за исполнением и передать выявленные нарушения в Генпрокуратуру. Особое внимание предлагается уделить пересмотру показателей по уровню бедности и безработицы, а также исключить туристические проекты из ИПР, включив их в отдельную госпрограмму.

Несмотря на выявленные недостатки, эксперты признают важность индивидуальных программ развития как инструмента поддержки регионов. Однако для повышения эффективности таких программ требуется серьезная доработка механизмов планирования, финансирования и контроля.