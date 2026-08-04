«Опора России» предложили до конца 2026 года отсрочить уплату налогов и страховых взносов для продавцов Wildberries, чьи товары были уничтожены или повреждены при атаках беспилотников на логистические комплексы маркетплейса. Объединение также выступило за освобождение пострадавших компаний от штрафов за просрочку отчетности и расширение страхования военных рисков. Среди других обсуждаемых мер — кредитные каникулы и льготное кредитование.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Письмо с этими предложениями «Опора России» направила премьер-министру Михаилу Мишустину. В Минфине подтвердили, что обращение поступило и находится на рассмотрении. Параллельно вице-премьер Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с Банком России и объединениями предпринимателей до 10 августа определить параметры поддержки и представить проекты необходимых актов.

Главной мерой «Опора России» считает отсрочку по федеральным, региональным и местным налогам, а также страховым взносам как минимум до конца 2026 года. По словам главы объединения Александра Калинина, действующий механизм уже позволяет перенести платежи, однако заявки могут согласовывать месяцами. Из-за этого помощь рискует прийти слишком поздно.

Еще одна инициатива — временно освободить пострадавших предпринимателей от ответственности за несвоевременную подачу налоговой отчетности, уведомлений и пояснений. В «Опоре России» объясняют это тем, что бизнесу потребуется время, чтобы оценить ущерб и получить точные данные о состоянии товаров. За просрочку отчетности предусмотрены штрафы, а задержка налоговых платежей ведет к начислению пеней. Для компаний, потерявших товары и выручку, это станет дополнительной нагрузкой.

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Отдельное предложение касается страхования. «Опора России» предлагает распространить государственный механизм защиты от военных рисков на товары, оборудование и коммерческую недвижимость предпринимателей, в том числе при атаках беспилотников. Сейчас программа с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) покрывает такие риски при перевозке грузов, но аналогичного инструмента для остального имущества бизнеса нет. Создание нового страхового продукта объединение уже обсуждает с Банком России.

Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко предварительно оценил потенциальные потери продавцов Wildberries в 214,9−279,6 млрд руб. Расчет основан не на инвентаризации уничтоженных товаров, а на данных о компенсациях после пожара на складе маркетплейса в Шушарах в 2024 году. Фактический размер ущерба пока неизвестен, поскольку Wildberries и участники рынка не публиковали сводной оценки потерь.

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Wildberries тем временем продолжает собственную программу поддержки. Первый транш выплат получили более 88 тыс. предпринимателей. Во второй этап вошли свыше 97 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, в том числе продавцы, которым уже перечисляли деньги ранее. WB Банк и микрокредитная компания WB Финанс также предоставили пострадавшим селлерам трехмесячные кредитные каникулы, а WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы.

В прорабатываемый пакет могут войти и другие финансовые меры. По данным РБК, на совещании у Новака обсуждались дополнительные кредитные каникулы и программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса с лимитом до 50 млрд руб. Также предлагалось исключить поддерживающие выплаты RWB из доходов, облагаемых по УСН и налогу на прибыль. Окончательные параметры этих мер пока не утверждены.

Параллельно RWB приостановила инвестиционную программу и переговоры о новых сделках по слияниям и поглощениям, сообщили источники «Известий». Сама компания не подтвердила остановку инвестиций, но заявила, что сейчас сосредоточена на безопасности инфраструктуры и поддержке пострадавших продавцов. По данным «Коммерсанта», группа также ищет складские площади в России и Казахстане. В RWB при этом сообщили, что продолжают строительство комплексов в Алматы и Астане и перераспределяют товары между действующими объектами.

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