Сооснователь Google Сергей Брин увеличил финансирование кампании против предлагаемого в Калифорнии налога на миллиардеров еще на $20 млн. Деньги получил фонд Build a Better California, выступающий против инициативы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на новые документы.

Carles Rabada, Unsplash

Таким образом, общая сумма, которую Брин направил на противодействие налогу, превысила $100 млн. Для сравнения, состояние миллиардера оценивается примерно в $267 млрд, а при введении нового сбора его налоговые выплаты могли бы увеличиться примерно на $13,3 млрд.

Речь идет о предложении №40 — инициативе, которую называют «налогом на миллиардеров». Она предполагает разовый платеж в размере 5% от состояния примерно 200 богатейших жителей Калифорнии. Основную часть поступлений планируется использовать для финансирования системы здравоохранения штата.

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Голосование по предложению №40 должно пройти в ноябре. Тем временем Build a Better California, получающая финансирование от Брина, продвигает собственные инициативы. В случае их принятия они могут существенно осложнить введение новых налогов и помешать реализации предложения №40.

Брин не единственный представитель технологической индустрии, который решил противостоять инициативе. В этом году основатель Meta* Марк Цукерберг приобрел дом стоимостью $170 млн неподалеку от Майами. Ранее из Калифорнии уехали бывший руководитель Uber Трэвис Каланик, инвестор Питер Тиль и сооснователь Google Ларри Пейдж.

Налог критикует и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. По его мнению, новый сбор может подтолкнуть миллиардеров и принадлежащие им компании к переезду в другие штаты. Сам Ньюсом выступает за введение аналогичного налога на федеральном уровне.

Не все представители технологического бизнеса разделяют позицию Брина. Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг, напротив, заявил, что спокойно относится к возможному налогу и готов выплатить около $8 млрд.

«Мы решили жить в Силиконовой долине, и какие бы налоги они ни захотели ввести, пусть так и будет», — сказал он Bloomberg в январе.

*Meta — признана Минюстом России экстремистской и запрещена

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