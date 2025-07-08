В летнем сезоне 2025 года наблюдается рост спроса на арктические и северные направления для туризма по России. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Согласно совместному исследованию сервиса »Яндекс Путешествия» и аутдор-бренда Red Fox, в 2025 году спрос на арктические и северные направления вырос на 43%, тогда как интерес к традиционным курортам увеличился лишь на 30%.

Среди городов с наибольшим ростом спроса на проживание лидируют Норильск, где показатель вырос на 93%, Магадан с увеличением на 78% и Красноярск, прибавивший 47%.

Карелия и Мурманская область также демонстрируют рекордную туристическую активность. Например, в Сортавале спрос на отели вырос на 89%, что эксперты связывают с растущей популярностью природных достопримечательностей, таких как горный парк «Рускеала».

Мурманск увеличил показатели на 39%, укрепляя свои позиции в качестве центра арктического туризма, а Петрозаводск отметился ростом на 30%.

При этом средняя продолжительность поездки на север осталась неизменной — чаще всего туристы бронируют проживание на 2 ночи, в то время как на южных курортах этот показатель составляет в среднем 3 ночи.

Как отмечает Евгений Абрамзон, руководитель »Яндекс Путешествий», повышенный спрос на северные направления наблюдается не только летом, но и в зимний сезон. Особенно заметен рост бронирований в аутентичных местах размещения — базах отдыха и гостевых домах, популярность которых увеличилась на 68%.

Изменение туристических предпочтений повлияло и на рынок outdoor-товаров. По данным Red Fox, в 2025 году значительно вырос спрос на снаряжение для трекинга и экспедиций. Например, продажи треккинговых палаток в первом полугодии увеличились на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот в сегменте трекинговой одежды вырос на 15−20%, отчасти благодаря моде на стиль горпкор в городской среде.

В летний сезон наибольшим спросом пользуются рюкзаки (особенно модели объемом от 20 до 50 литров), пуховые спальные мешки для среднегорья, а также быстросохнущая одежда и ультралегкие ветровки.

Влад Мороз, основатель Red Fox, уточняет, что с мая по сентябрь товары для активного отдыха составляют 60−70% от общего объема продаж. Зимой их доля снижается до 20−30%, уступая место экипировке для холодной погоды. При этом пуховые изделия для трекинга и восхождений остаются востребованными независимо от сезона.

Аналитики связывают растущий интерес к северному туризму с двумя основными факторами: развитием внутреннего туризма и популяризацией активного отдыха. Все больше россиян выбирают походы, экспедиции и другие виды приключенческого туризма, отдавая предпочтение уникальным природным локациям.