Центр финансовой экспертизы Роскачества предупредил, что несерьезные комментарии к денежным переводам могут привести к блокировке операций и даже попаданию в черный список банка. Особенно часто с такими случаями сталкиваются при переводах между молодыми людьми, которые в шутку указывают в назначении платежа фразы вроде «на взрывчатку» или «взятка».

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Как пояснили эксперты, подобные шутки могут не только заблокировать конкретный перевод, но и привести к временной заморозке счета. В худшем случае это может стать поводом для проверки правоохранительными органами. В такой ситуации отправителю придется предоставлять банку письменные объяснения о причинах перевода. Если объяснения покажутся финансовой организации неубедительными, клиент рискует попасть в черный список.

Специалисты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять комментариями при переводах между физическими лицами, так как они не требуют обязательного указания назначения платежа. Особенно это касается бытовых ситуаций — например, когда деньги переводят на подарок или карманные расходы.

Если же получатель перевода занимается предпринимательской деятельностью, в комментарии лучше честно указывать цель платежа — например, «оплата товара» или «возмещение услуг». Это поможет избежать лишних вопросов со стороны банка.

При этом эксперты уточняют, что комментарий — не единственный критерий, по которому банки определяют коммерческую активность. Финансовые учреждения также анализируют частоту переводов, их суммы и налоговые отчисления получателя. Поэтому даже при отсутствии подозрительных комментариев регулярные крупные переводы могут вызвать повышенное внимание.

Напомним, что с 30 мая 2025 года в России начинают действовать новые правила перевода денежных средств между физическими лицами, направленные на повышение безопасности финансовых операций. Основные изменения касаются увеличения лимитов на переводы без полной идентификации и введения дополнительных защитных механизмов против мошенничества.