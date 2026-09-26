Неприятная правда от нейрофизиологов: у человеческого мозга (он же скопление нейронов и синапсов) есть жесткий лимит на количество дел, которые он может держать одновременно, а у нейросети — нет. Приятная новость от них же: люди придумали для своей головы трюки, которых нет у нейросети, и мозги можно тренировать по три-пять минут в день, не отходя от рабочего места. О том, как это делать, чтобы если не перегнать ИИ, то уж точно не отстать, на Yandex Scale 2026 рассказала кандидат биологических наук, директор НИИ развития мозга и высших достижений РУДН и преподаватель кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ Вера Толченникова.

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Сначала разберемся, что именно у мозга «зашито» хуже, чем у ИИ: сколько дел он реально может держать одновременно, что происходит в момент, когда он «вскипает», и по каким признакам понять, что коллега (или вы сами) уже на грани выгорания.

1. Мозг держит четыре предмета одновременно, а не семь

Толченникова упоминула старое представление о том, что человек способен без ошибок оперировать «семью плюс-минус двумя» элементами — это отсылка к классическому эффекту объема внимания и кратковременной памяти Джорджа Миллера, известному в психологии с середины XX века. Но, по ее словам, более поздние данные (уже двухтысячных годов) оказались жестче: реальный предел объема внимания и рабочей памяти — «четыре плюс-минус один» элемент. У нейросети такого ограничения нет: ее «рабочая память» — потенциально весь интернет.

Мораль для бизнеса: если на совещании обсуждается больше четырех вопросов одновременно, эффективность падает не потому что люди «немотивированные», а потому что мозг физически не может без ошибок держать больше четырех объектов. Хотите решений — режьте повестку на порции по четыре пункта.

2. Многозадачность съедает почти половину рабочего времени

Миф про женскую многозадачность живет годами, мол, они по природе умеют держать в голове пять дел сразу. Но нейрофизиологии он не очень нравится. На вопрос из зала о работе с несколькими ИИ-агентами одновременно Толченникова назвала цифру: в среднем 40% времени человека (не важно, мужчины или женщины) при многозадачности уходит просто на переключение между этими самыми задачами — «отстроиться от старой, настроиться на новую, потом опять отстроиться».

Мораль для бизнеса: если сотрудник одновременно ведет пять чатов с ИИ-агентами и параллельно отвечает в Slack, дело не в том, что он «не умеет работать с ИИ». Просто почти половина его времени физически уходит на переключение контекста, а не на саму работу.

Отдельный лайфхак от Толченниковой: на такие роли лучше подходят люди с «положительной ценой переключения» — те, кому смена контекста дается легче и даже в радость, тогда как людям с потребностью выстроить полную схему заранее многозадачность будет только вредить. И нет, тут снова не про мужчин и женщин.

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3. Стресс — это жизнь в долг у собственного организма

Нейрофизиолог формулирует буквально: во время стресса вы тратите больше энергии, чем получаете из внешней среды, а после определенной точки истощения организму уже нечем отвечать. К тому времени уже и «гормоны кончились, и силы кончились». Дальше идет не просто усталость, а падение самочувствия, болезни и выгорание.

Мораль для бизнеса: переработка — это не «потом ударно отдохну и все восстановится». Долг у организма растет с процентами, и после точки истощения простой отдых на выходных уже не срабатывает — нужны недели восстановления. Дешевле предотвращать точку истощения короткими паузами, чем потом два месяца разгребать больничные и увольнения.

4. Хороший маркер стресса — не самочувствие, а асимметричная реакция на мелочи

Толченникова описывает признак того, что человек (или коллега) уже в зоне истощения: слабые раздражители вызывают у него сильную реакцию, а сильные — слабую. Ее пример: «дорогая, я не купил хлеба» — и в ответ скандал на тему «ты меня вообще не любишь», а на «меня уволили» — вялое «ну ладно». Такая несоразмерность реакций — сигнал, что человек истощен, даже если сам он это не признает.

Мораль для бизнеса: если сотрудник (или вы сами) вдруг взрывается из-за опечатки в письме, но вяло реагирует на реально серьезную проблему — это не характер испортился, это маркер, что пора включать паузы, а не новые дедлайны.

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5. Лучший перерыв — 3−5 минут «ничегонеделания», а не скролл ленты

Главное практическое упражнение сессии: закрыть глаза на минуту и ничего не делать, отпуская мысли, «как чайку в небо». По объяснению специалиста, именно в момент, когда мозг не обрабатывает внешние сигналы, лобные доли (главный, по ее словам, центр торможения, планирования и контроля решений) переключаются в режим накопления и структурирования уже полученного опыта. А вот пролистывание видеороликов или соцсетей в перерыве, по ее словам, ресурс мозга не восстанавливает, а крадет.

Мораль для бизнеса: «пятиминутка ничегонеделания» с будильником каждые два-три часа — это не прокрастинация, а тренировка того самого центра мозга, который отвечает за принятие решений. Скроллинг в перерыве — ложный отдых, который истощает те же зрительные и сенсорные зоны, что и работа.

А теперь — что со всем этим делать: тренировки под каждый урок

1. Прием чанкинг — группировка элементов в более крупные смысловые единицы — описан еще Миллером в 1956 году в той же статье про «семь плюс-минус два».

Перед совещанием или сложной задачей выписать все пункты и разбить их на блоки по 3–4 — не больше. Если пунктов больше, объединить их в под-темы, а не пытаться удержать все одним списком. Мозг физически не разгонит лимит, но чанкинг снижает нагрузку на рабочую память, даже если общее число исходных пунктов не изменилось.

Помогает перед планерками с длинной повесткой и при постановке задач себе на день.

2. Простая последовательность движений или слов, которую нужно повторять без сбоев в течение минуты — например, движения или слова по порядку («заяц — коза — вилка»), ускоряя темп. Упражнение тренирует не память, а функцию прогнозирования и контроля — то есть ту же лобную долю, но с фокусом на удержание последовательности действий, а не на полную остановку.

Если работа требует постоянных переключений между задачами или агентами, короткая тренировка последовательных действий (даже физических, не связанных с работой) снижает «цену» самого переключения — мозг привыкает быстрее перестраиваться без потери точности.

3. Не упражнение, а правило тайминга: короткие эффективные перерывы нужно ставить по будильнику каждые два-три часа, а не дожидаться, когда почувствуете, что «выжаты». Как только точка истощения организма пройдена, отдыха на пять минут уже недостаточно — по словам нейрофизиолога, тут уже нужны недели восстановления, а не выходные.

Поход за очередной чашкой кофе — это не эффективный перерыв. Следует пойти на прогулку, помыть посуду, сделать небольшую уборку. Требуется именно физическое действие в другом пространстве, а не смена одного экрана на другой.

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4. Толченникова предлагает конкретный диагностический инструмент вместо анализа крови на кортизол: наблюдать за тремя мышцами лица — собеседника или своими — подбородком, который будто втягивается и на нем появляется «бугристость», и губами, которые растягиваются или сжимаются. Если такое выражение держится дольше одной-полутора секунд, это, по ее словам, не мимолетная эмоция, а признак того, что человек справляется со стрессом прямо сейчас.

Если замечаете у коллеги (или у себя) такие подзадержавшиеся микровыражения на переговорах или в напряженной переписке — это сигнал остановиться и снизить нагрузку до того, как дойдет до несоразмерной вспышки, описанной в четвертом пункте.

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5. Минута «ничегонеделания». Закрыть глаза и отпустить мысли — не пытаться специально расслабиться или, наоборот, что-то обдумать. Минимум раз в день, в идеале — до 25 минут суммарно.

Особенно полезно тем, кто склонен к прокрастинации и импульсивности.

😃 Бонус: «лайк-окей» для переключения между режимом исполнителя и креативности

Отдельное упражнение — чередование двух жестов руками («лайк» и «окей») под метроном, с постепенным увеличением скорости. По словам специалиста, оно тренирует мозолистое тело — структуру, которая связывает два полушария, — и помогает быстрее переключаться между режимом исполнения рутинных задач и режимом креативности. Это полезно как общая тренировка гибкости мозга наравне с остальными.

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