Вакансии, переобучение и цифровые навыки — все это чаще становится частью жизни людей старше 55 лет. Они не просто остаются в профессии, но активно ищут новые возможности. По данным hh.ru, за восемь месяцев 2025 года соискатели этого возраста разместили или обновили более 413 тыс. резюме — на треть больше, чем годом ранее. Подробности — в распоряжении «Инка».

Наибольший рост активности отмечен в Тыве, Москве и Костромской области — здесь число резюме увеличилось более чем вдвое.

Средние зарплатные ожидания соискателей старше 55 лет составляют 65,8 тыс. руб., что на 9,2 тыс. руб. ниже среднерыночного уровня. Самые высокие запросы зафиксированы в Чукотском АО — около 120 тыс. руб., самые скромные — в Псковской области, где диапазон составляет 45–49 тыс. руб.

С начала года работодатели направили соискателям старшего возраста 2,5 млн приглашений — это на 75% больше, чем год назад. Больше всего предложений поступает в Москве (854 тыс.), Санкт-Петербурге (339 тыс.) и Московской области (230 тыс.). В ряде регионов — например, в Псковской и Воронежской областях — число приглашений удвоилось.

Каждое пятое резюме (229 тыс.) относится к категории «белых воротничков» — менеджеров, администраторов и консультантов. Активнее стали искать работу и представители рабочих профессий: число резюме «синих воротничков» выросло на 40%, достигнув 123 тыс.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, с возрастом люди чаще выбирают стабильные и предсказуемые виды деятельности, однако многие осваивают цифровые инструменты и проходят переобучение. «Работодатели все чаще ценят в соискателях старшего возраста надежность и профессиональный опыт, что способствует их успешной интеграции на современном рынке труда», — отмечает эксперт.

В марте hh.ru провел исследование, согласно которому, 47% российских соискателей планировали найти подработку в ближайшие три месяца. Причем, этот показатель увеличивался третий квартал подряд, тогда как доля не заинтересованных в дополнительном заработке снизилась до 40%.

Стабильно 7−8% респондентов уже имеют вторую работу. Как следовало из результатов опроса, наиболее активно подработку рассматривают специалисты сфер искусства (60%), обслуживающего персонала (58%), а также образования и спорта (по 56%). Наибольшая доля уже работающих по совместительству отмечалась в сферах искусства и маркетинга (по 13%), науки и образования (12%), ИТ и страхования (10−11%). Меньше всего заинтересованными в дополнительном заработке оказались работники страховой сферы (63%), добывающей отрасли (49%) и высшие менеджеры (46%).

А в осеннем исследовании Mediascope выяснилось, что больше половины населения России сегодня старше 40 лет, а каждый третий — старше 55. Эти цифры превращают аудиторию «серебряного возраста» в один из ключевых драйверов медиарынка и электронной коммерции.