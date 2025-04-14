Sony повысила цены на PlayStation 5 в Европе, Ближнем Востоке, Африке, Австралии и Новой Зеландии на 10-15% в зависимости от региона, сообщает пресс-служба компании. Ранее США приостановили введение 145-процентных пошлин на несколько категорий технологических товаров, произведенных в Китае, однако игровые консоли включены в список не были, отмечает The Verge.

Фото: Unsplash

Forbes пишет, что Sony производит большую часть своих консолей в Китае. Издание отмечает, что такая же ситуация с консолями Xbox от Microsoft — основного конкурента PS5.

После повышения стоимость версии PS5 без дисковода в Европе составит €499,99 (с €449,99), в Великобритании — £429,99 (£389,99), в Австралии — 829,95 австралийских доллара.

Sony объяснила свое решение «непростой экономической ситуацией в мире, в том числе высокой инфляцией и неустойчивыми курсами валют». The Verge, в свою очередь, назвало эту меру Sony попыткой смягчить потенциальный резкий рост цен в США — ключевом рынке для компании.

По данным Bloomberg, в «базовом сценарии» цены на игровую консоль на американском рынке могут вырасти на 30%. Сейчас цифровая версия PlayStation 5 в США стоит $399, а более дорогой вариант с дисководом — от $449. При росте цен на 30% они могут составить $518 и $583 соответственно.

Читать также Nintendo отложила предзаказ Switch 2 из-за новых пошлин Трампа



