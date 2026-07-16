Молодые россияне готовы рассматривать карьеру в промышленности, но уже предъявляют к работодателям новые требования. Помимо высокой зарплаты им важны современные технологии, комфортные условия труда и возможности профессионального роста. К таким выводам пришли компании «Роквул» и «ЮТим» (UTEAM), опросив более 1,5 тыс. экономически активных россиян. Результаты исследования есть в распоряжении «Инка».

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Рабочая профессия больше не выглядит тупиком

Еще несколько лет назад разговоры о возвращении престижа рабочих профессий выглядели скорее попыткой решить кадровый дефицит. Однако последние исследования показывают, что отношение россиян действительно меняется.

Так, в прошлом году «Роквул» и hh.ru выяснили, что 43% опрошенных считают, что за последнее десятилетие престиж рабочих профессий вырос. Главными причинами они называли высокий спрос на специалистов (41%), рост зарплат (44%) и понимание того, что без квалифицированных рабочих сегодня невозможно развивать промышленность (58%).

В том же исследовании 61% респондентов считали, что квалифицированный рабочий может построить полноценную карьеру на производстве. Среди участников в возрасте от 18 до 24 лет с этим соглашались уже 69%.

Новое исследование показывает еще более благоприятное отношение к производству — около 80% участников считают такую работу престижной хотя бы в отдельных отраслях. Позитивнее всего ее оценивает молодежь. Среди респондентов младше 25 лет лишь 12% не считают промышленную карьеру престижной, тогда как в группе старше 51 года таких 30%. При этом 29% молодых участников называют работу на производстве статусной саму по себе, а еще 59% связывают ее престиж с конкретной отраслью.

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Завод нового типа

Однако привлекательность отрасли для выпускников сегодня определяется уже не только уровнем дохода. Если для россиян в целом главным фактором остается повышение зарплаты (90%), то молодежь чаще обращает внимание на комфортные условия труда (59%), возможности профессионального развития (53%), современное оборудование и технологии (47%), а также гибкий график работы (29%).

«Само молодое поколение настроено гораздо более лояльно: предвзятое отношение к рабочим профессиям встречается значительно реже, чем 10–20 лет назад. Однако пока многие выпускники воспринимают трудоустройство в промышленности не как цель, а как запасной вариант», — говорит генеральный директор кадровой компании ЮТИМ (UTEAM) Анна Крылова.

Параллельно меняется и представление о будущем самих производств. Большинство участников прошлогоднего исследования ожидали, что работа станет более технологичной: 42% прогнозировали цифровизацию рабочих профессий, 39% — совместную работу людей и роботов, а полностью заменить человека искусственным интеллектом, по их мнению, смогут лишь в отдельных случаях — в это верили только 16% респондентов.

Любопытно, что сами рабочие и производственники гораздо осторожнее оценивали скорость таких изменений. В полную автоматизацию верят лишь около трети представителей рабочих профессий, тогда как среди HR-специалистов и административного персонала этот показатель достигает 56–58%.

В ногу с отраслью

В целом все эти ожидания совпадают с тем, как сегодня развивается сама промышленность. По данным Минпромторга, инвестиции в отрасль за первые три квартала 2025 года выросли на 23%. Компании вкладываются в модернизацию производств, автоматизацию и повышение безопасности труда.

Причины такого внимания бизнеса к рабочим профессиям понятны. По данным hh.ru, конкуренция за производственных специалистов остается значительно ниже нормы. На одну вакансию рабочего приходится около 2,4 резюме, тогда как сбалансированным считается уровень 4–8 резюме. Одновременно медианные зарплаты рабочих за год выросли более чем на 40% — примерно с 54 тыс. до 77 тыс. рублей.

Что это значит для бизнеса

Для промышленных компаний кадровая конкуренция постепенно выходит за пределы вопроса зарплат. Молодые специалисты выбирают работодателя почти так же, как офисные сотрудники: оценивают технологии, возможности развития, корпоративную культуру, комфорт рабочих мест и гибкость организации труда. Это означает, что инвестиции в модернизацию производства становятся не только способом повысить производительность, но и инструментом привлечения сотрудников.

Для предприятий, которым в ближайшие годы предстоит конкурировать за выпускников колледжей и вузов, сильный HR-бренд может оказаться не менее важным преимуществом, чем уровень оплаты труда.

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