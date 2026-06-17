Союз электронной торговли (СЭТ) предложил изменить правила, по которым маркетплейсы распределяют расходы между площадками и продавцами. В организации считают, что продавцы, отказавшиеся от скидочных программ, не должны платить такую же комиссию, как участники акций.
Предложения направили в Федеральную антимонопольную службу. В обращении говорится, что действующие правила вынуждают продавцов участвовать в акциях. Формально от скидки можно отказаться, но после этого товар становится дороже предложений конкурентов и теряет позиции в борьбе за покупателя.
В СЭТ связывают проблему с тем, как маркетплейсы рассчитывают комиссии. По оценке союза, площадки удерживают от 20 до 60% стоимости товара, а все расходы продавца на работу с ними могут достигать 70% выручки. В организации предполагают, что часть этих денег идет на финансирование скидок. Поэтому даже продавцы, которые не участвуют в акциях, фактически продолжают их оплачивать.
Помимо пересмотра комиссий, союз предлагает изменить правила предоставления скидок. В СЭТ считают, что маркетплейсы должны объяснять, как рассчитывается дисконт по каждой категории товаров, и применять одинаковые условия ко всем продавцам внутри одного сегмента.
Еще одна претензия касается скидок, которые могут меняться несколько раз в течение дня. В СЭТ утверждают, что покупатели из-за этого отменяют уже оформленные заказы и заказывают тот же товар повторно после снижения цены. В результате продавцы и партнерские пункты выдачи несут дополнительные расходы.
Союз также обращает внимание на разницу в скидках у продавцов из одной категории. Пока алгоритмы остаются закрытыми, невозможно понять, почему одни товары получают более выгодные условия, чем другие, считают в СЭТ.
Wildberries выступил против предложенных изменений. В компании заявили, что комиссии и скидки нельзя считать частью одной статьи расходов. По мнению маркетплейса, акции ускоряют продажи, поддерживают спрос и обеспечивают стабильную загрузку складов и доставки. В Wildberries считают, что изменение этих правил может снизить эффективность работы всей площадки.
Ozon допускает необходимость регулирования, но предлагает другой подход. Компания выступает за единые правила для крупнейших маркетплейсов, ограничение максимальных комиссий и четкое указание, за чей счет предоставляются скидки. В Ozon считают, что финансирование акций в одних категориях за счет других мешает честной конкуренции.
Юристы и представители бизнеса в целом поддерживают идею более понятных правил. В Kept отмечают, что сохранение полной комиссии после отказа продавца от акций может вызвать вопросы к обоснованности таких расходов. Руководитель сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев предлагает раскрыть правила расчета комиссий, предоставления преимуществ участникам акций и распределения товаров в поисковой выдаче. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции считают, что важнее не просто снизить комиссии, а создать понятную и предсказуемую систему скидок с одинаковыми правилами для всех продавцов.
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