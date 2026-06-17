Союз электронной торговли (СЭТ) предложил изменить правила, по которым маркетплейсы распределяют расходы между площадками и продавцами. В организации считают, что продавцы, отказавшиеся от скидочных программ, не должны платить такую же комиссию, как участники акций.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Предложения направили в Федеральную антимонопольную службу. В обращении говорится, что действующие правила вынуждают продавцов участвовать в акциях. Формально от скидки можно отказаться, но после этого товар становится дороже предложений конкурентов и теряет позиции в борьбе за покупателя.

В СЭТ связывают проблему с тем, как маркетплейсы рассчитывают комиссии. По оценке союза, площадки удерживают от 20 до 60% стоимости товара, а все расходы продавца на работу с ними могут достигать 70% выручки. В организации предполагают, что часть этих денег идет на финансирование скидок. Поэтому даже продавцы, которые не участвуют в акциях, фактически продолжают их оплачивать.

Помимо пересмотра комиссий, союз предлагает изменить правила предоставления скидок. В СЭТ считают, что маркетплейсы должны объяснять, как рассчитывается дисконт по каждой категории товаров, и применять одинаковые условия ко всем продавцам внутри одного сегмента.

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Еще одна претензия касается скидок, которые могут меняться несколько раз в течение дня. В СЭТ утверждают, что покупатели из-за этого отменяют уже оформленные заказы и заказывают тот же товар повторно после снижения цены. В результате продавцы и партнерские пункты выдачи несут дополнительные расходы.

Союз также обращает внимание на разницу в скидках у продавцов из одной категории. Пока алгоритмы остаются закрытыми, невозможно понять, почему одни товары получают более выгодные условия, чем другие, считают в СЭТ.

Wildberries выступил против предложенных изменений. В компании заявили, что комиссии и скидки нельзя считать частью одной статьи расходов. По мнению маркетплейса, акции ускоряют продажи, поддерживают спрос и обеспечивают стабильную загрузку складов и доставки. В Wildberries считают, что изменение этих правил может снизить эффективность работы всей площадки.

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Ozon допускает необходимость регулирования, но предлагает другой подход. Компания выступает за единые правила для крупнейших маркетплейсов, ограничение максимальных комиссий и четкое указание, за чей счет предоставляются скидки. В Ozon считают, что финансирование акций в одних категориях за счет других мешает честной конкуренции.

Юристы и представители бизнеса в целом поддерживают идею более понятных правил. В Kept отмечают, что сохранение полной комиссии после отказа продавца от акций может вызвать вопросы к обоснованности таких расходов. Руководитель сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев предлагает раскрыть правила расчета комиссий, предоставления преимуществ участникам акций и распределения товаров в поисковой выдаче. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции считают, что важнее не просто снизить комиссии, а создать понятную и предсказуемую систему скидок с одинаковыми правилами для всех продавцов.

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