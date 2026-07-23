Союз интернет-торговли попросил главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова временно упростить получение налоговой отсрочки для продавцов, чьи товары были уничтожены или повреждены при атаках беспилотников на склады Wildberries. Сбор документов, подтверждающих ущерб, может занять больше месяца, тогда как срок уплаты ряда налогов и авансовых платежей истекает уже 28 июля.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Главная проблема — сроки. В числе ближайших обязательств продавцов оказался авансовый платеж по УСН за первое полугодие, который необходимо перечислить до 28 июля. Между тем оценка ущерба и подготовка подтверждающих документов, по расчетам участников рынка, могут занять больше месяца. В Союзе опасаются, что за это время у предпринимателей образуется задолженность, начнут начисляться пени, а позднее возникнет риск взыскания и приостановления операций по счетам.

Президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов предложил ФНС на переходный период смягчить требования к документам при рассмотрении заявлений пострадавших продавцов. По мнению объединения, такой порядок даст бизнесу время завершить оценку ущерба и оформить отсрочку до применения мер взыскания.

Схожей позиции придерживается и Ассоциация участников рынка электронной коммерции. АУРЭК обратилась к министру финансов Антону Силуанову и главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой на шесть месяцев отсрочить для пострадавших продавцов уплату налогов и страховых взносов без начисления пеней и штрафов. В ассоциации считают, что такая передышка поможет бизнесу пережить кассовый разрыв, пополнить товарные запасы и возобновить продажи.

Налоговые послабления поддержала и сама компания Wildberries. Основательница маркетплейса и глава РВБ Татьяна Ким сообщила, что компания обратилась за помощью к профильным ведомствам и банкам. Помимо переговоров с ФНС, Wildberries развивает кредитную поддержку продавцов. Специальные условия уже предложил WB Банк, к программе также присоединились ВТБ и Сбербанк, а сама площадка начала упрощать досрочный вывод денег с баланса.

По словам Ким, Wildberries начал первые начисления продавцам, чьи товары находились на пострадавшем складе в Электростали. Финансовую поддержку получат более 88 тыс. небольших предпринимателей, а подробную формулу расчета компания пообещала опубликовать на портале продавца. Речь пока идет не об окончательной компенсации всего ущерба, а о первой выплате. Для средних и крупных продавцов Wildberries дорабатывает отдельные меры, включая «симулятор продаж». Он должен рассчитывать выплаты так, словно утраченные товары продолжали продаваться с прежней скоростью, по тем же ценам и с действовавшими скидками.

В Wildberries также уточнили, что складские комплексы Wildberries были застрахованы, однако действующие полисы для крупных промышленных объектов не покрывали ущерб от террористических атак и ударов беспилотников. Такие риски необходимо отдельно включать в договор с дополнительными лимитами, но большинство российских страховщиков пока не готовы предлагать подобное покрытие. Wildberries выступил за разработку специальных страховых продуктов и системного механизма защиты бизнеса от таких угроз.

Первая серия атак произошла 18 июля и затронула логистические комплексы Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. Четыре дня спустя беспилотники атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Первоначально эксперты оценивали восстановление объектов в Электростали и Котовске в 20−35,8 млрд руб., однако позднее Wildberries сообщил, что комплекс в Котовске не получил серьезных повреждений и 23 июля возобновил прием поставок. По оценке Data Insight, на первых двух складах могли находиться товары продавцов на 150−235 млрд руб., но сам маркетплейс размер ущерба пока не раскрывал. Последствия атак на южные комплексы в эти расчеты также не вошли.

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