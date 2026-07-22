После атак на логистические комплексы Wildberries в России многие продавцы лишились части товарных запасов и оказались перед необходимостью одновременно восстанавливать продажи, собирать документы и ждать решения о компенсациях. «Инк» попросил лидера сегмента «Селлеры» в Точка Банке Константина Канивца рассказать, какие шаги стоит предпринять в первые дни после подобных происшествий и как снизить риски в будущем.

Фото: пресс-служба Точка Банка

Разные «корзинки»

Одним из главных уроков последних событий, по мнению Канивца, стало то, что зависимость от одного склада может остановить бизнес полностью.

«FBS (Fulfillment by Seller, когда товар хранится у селлера — прим. ред.) нельзя назвать универсальным решением. Это эффективный инструмент для снижения зависимости от складов маркетплейса, но он подходит не всем», — убежден собеседник «Инка».

Эксперт рекомендует впредь не переводить весь ассортимент на одну модель работы, а распределять риски. По его словам, устойчивее оказывается гибридный подход, 30–40% товаров хранить на складах маркетплейса, 30–40% — на собственном складе или у фулфилмент-оператора и еще 20–30% держать в резерве для быстрого пополнения.

Он также порекомендовал заранее оценивать, подходит ли бизнесу модель FBS, при которой товары хранятся у самого продавца. Такой вариант позволяет снизить зависимость от складов маркетплейса, однако требует собственного склада или надежного логистического партнера и не всегда выгоден продавцам недорогих товаров с низкой маржой.

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Первая реакция

По словам Канивца, многие продавцы сосредотачиваются на ожидании компенсаций, хотя сначала важно собрать доказательства того, какие товары находились на складе.

«Не подписывайте документы о компенсации без проверки. Подписание означает согласие с суммой, поэтому сначала стоит сверить остатки и убедиться, что все позиции учтены», — предупредил он.

Эксперт советует сразу выгрузить отчет об остатках на дату происшествия, сохранить УПД, акты приемки и транспортные документы, а также сделать скриншоты личного кабинета и направить запрос маркетплейсу с просьбой предоставить результаты инвентаризации.

Если товар был застрахован, необходимо как можно раньше уведомить страховую компанию. По мнению эксперта, сейчас полисы, покрывающие подобные риски, есть лишь у 5–7% селлеров. В банке ожидают, что после июльских событий спрос на страхование товаров, а также на собственные склады и услуги фулфилмент-операторов вырастет.

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Снизить налоги прекрасно, механизм компенсаций лучше

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила предоставить продавцам, чьи товары пострадали в результате июльских атак на логистические объекты Wildberries, отсрочку по уплате налогов на шесть месяцев. По мнению представителей ассоциации, такая мера поможет предпринимателям пережить кассовый разрыв до получения компенсаций и восстановления товарных запасов.

По мнению Канивца, отсрочка по налогам, которую предложила АУРЭК, может помочь предпринимателям пережить первые месяцы после происшествия, однако сама по себе проблему не решит.

«Отсрочка по налогам полезна, но не решает главную проблему: утраченный товар нужно восстанавливать, а деньги на новую закупку у селлеров фактически заморожены», — пояснил он;

По его мнению, бизнесу также необходимы понятный механизм компенсаций, возможность оперативно привлечь финансирование на новую закупку и прозрачные правила взаимодействия с маркетплейсом после подобных чрезвычайных ситуаций.

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Последние события, считает эксперт, показали, что предприниматели навсегда изменят отношения и к маркетплейсам и будут дополнительное внимание уделять управлению логистическими рисками, не оставляя их на самотек. Речь идет не только о выборе схемы работы с плошадками, но и о резервном хранении товаров, регулярном сохранении документов и использовании страхования, если оно экономически оправдано.

Что это значит для бизнеса

Чек лист, что делать, если товар оказался на пострадавшем складе:

✅ Выгрузить отчет об остатках на дату происшествия.

✅ Сохранить УПД, акты приемки и транспортные документы.

✅ Сделать скриншоты и запись экрана личного кабинета.

✅ Запросить у маркетплейса результаты инвентаризации и перечень поврежденных или утраченных товаров.

✅ Если товар был застрахован — сразу уведомить страховую компанию.

✅ Не подписывать документы о компенсации, пока не проверены все позиции и суммы.

✅ Если есть резервный запас — как можно быстрее вернуть товары в продажу.

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