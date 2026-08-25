Китайский ученый Жэнь Шаоцин, соавтор архитектуры ResNet и старший вице-президент NIO, отвечающий за интеллектуальное вождение, основал независимую компанию в сфере воплощенного ИИ и робототехники. По данным издания QbitAI, зарегистрированный стартап уже оценивается более чем в $1 млрд — это соответствует статусу единорога.

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О запуске проекта генеральный директор NIO Ли Бинь сообщил на внутреннем совещании подразделения интеллектуального вождения. По его словам, новая компания будет разрабатывать базовые модели для физического ИИ и воплощенного интеллекта — технологий, которые позволяют ИИ воспринимать окружающий мир и действовать в нем через роботов и другие устройства. При этом Жэнь Шаоцин продолжит руководить интеллектуальным вождением в NIO, а автопроизводитель намерен инвестировать в стартап и сотрудничать с ним.

Название новой компании, состав инвесторов и параметры финансирования пока не раскрываются. QbitAI сообщает лишь о завершении регистрации и оценке свыше $1 млрд, однако неизвестно, на каких условиях она была сформирована и закрыт ли инвестиционный раунд.

Жэнь Шаоцин — один из четырех авторов работы Deep Residual Learning for Image Recognition, в которой была представлена ResNet — одна из наиболее влиятельных архитектур современного компьютерного зрения. Исследование он подготовил вместе с Кайминем Хэ, Сянюем Чжаном и Цзянем Сунем, работавшими в Microsoft Research Asia. Жэнь Шаоцин также был первым автором работы о Faster R-CNN — архитектуре для быстрого обнаружения объектов на изображениях.

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В 2023 году все четыре автора ResNet получили премию Future Science Prize в номинации «Математика и компьютерные науки» за фундаментальный вклад в развитие искусственного интеллекта. Жэнь Шаоцин получил докторскую степень в 2016 году, пройдя совместную программу подготовки Университета науки и технологий Китая и Microsoft Research Asia под руководством Цзянь Суня.

До прихода в NIO, с сентября 2016 года по июль 2020-го, Жэнь Шаоцин был сооснователем и директором по исследованиям и разработкам стартапа автономного вождения Momenta, который за три года достиг статуса единорога. В августе 2020 года он перешел в NIO, где вырос от главного специалиста по автономному вождению и помощника вице-президента до старшего вице-президента и руководителя всего направления интеллектуального вождения. Жэнь Шаоцин подчиняется напрямую Ли Биню, а после реорганизации подразделения также возглавил команду, работающую над большими моделями.

После работы над ResNet карьеры ее авторов разошлись в разных направлениях. Кайминь Хэ работал в исследовательской лаборатории Meta* с 2016 по 2024 год, после чего перешел в Массачусетский технологический институт, а позднее также стал приглашенным исследователем Google DeepMind. Сянюй Чжан после Megvii стал сооснователем и главным научным сотрудником разработчика ИИ-моделей StepFun, а Цзянь Сунь возглавлял исследовательское подразделение Megvii до своей смерти в 2022 году.

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Новый проект Жэнь Шаоцина выходит на рынок, где крупные инвестиции появились еще до массовой коммерциализации роботов. В августе робототехническое подразделение Xpeng привлекло более $900 млн при оценке свыше $6,3 млрд, а стартап TARS Robotics ранее получил более $455 млн в раунде pre-A. Инвесторы рассчитывают на внедрение роботов в промышленности, логистике и ретейле, хотя большинство разработчиков пока только готовятся к массовому производству и продажам.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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