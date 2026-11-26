Федеральная комиссия по связи (FCC) США разрешила SpaceX развернуть на околоземной орбите группировку Starmind, которая будет состоять из вычислительных спутников для ИИ. Компания Илона Маска сможет вывести в космос до 1 млн аппаратов. Это первое в истории США разрешение на создание подобной орбитальной инфраструктуры. SpaceX рассчитывает использовать солнечную энергию в космосе, чтобы снизить стоимость вычислений и уменьшить зависимость от наземных электросетей.

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Согласно решению регулятора от 25 ноября 2026 года, SpaceX должна запустить первый спутник не позднее ноября 2033 года. К ноябрю 2035-го компания обязана развернуть 100 тыс. аппаратов, к 2038-му — 500 тыс., а к 2040-му — завершить формирование группировки.

Лицензия рассчитана на 15 лет с момента ввода первого спутника в эксплуатацию. Сам Маск рассчитывает начать запуски уже в третьем квартале 2027 года.

Спутники будут размещаться на высоте от 500 до 1002 км. Для обмена данными между аппаратами и передачи результатов вычислений на Землю SpaceX намерена использовать лазерные каналы связи и существующую инфраструктуру Starlink. FCC также разрешила применять радиочастоты для резервной связи и управления спутниками в случае отказа основной системы.

На конгрессе IAC в октябре старший вице-президент Starlink Майкл Николлс сказал, что каждый спутник Starmind может иметь мощность около 250 кВт, что сопоставимо с одной стойкой Nvidia NVL72. Аппараты планируют объединять в группы примерно по десять единиц с высокоскоростными каналами связи. Такая архитектура позволит распределять ресурсоемкие задачи между несколькими спутниками.

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Интерес SpaceX к орбитальным вычислениям связан с растущей стоимостью наземной ИИ-инфраструктуры. Строительство дата-центров требует доступа к электростанциям, земельным участкам и системам охлаждения. В космосе солнечные панели могут получать энергию гораздо дольше, чем на поверхности Земли.

Однако потенциальную экономию еще предстоит сопоставить с расходами на запуски, производство спутников и замену оборудования. Дополнительные сложности создают космическая радиация и отвод тепла в вакууме.

Масштаб проекта вызвал обеспокоенность научного сообщества. Американское астрономическое обществопосле одобрения FCC предупредило, что появление столь большого числа спутников может серьезно осложнить оптические и инфракрасные наблюдения. Общество входило в число организаций, подавших в FCC ходатайства об отклонении заявки SpaceX — вместе с Amazon Leo и Viasat.

Кроме того, FCC пока не одобрила предложение SpaceX отправлять часть отработавших аппаратов на специальные орбиты захоронения вместо их уничтожения в атмосфере.

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SpaceX предстоит конкурировать и с другими разработчиками космических дата-центров. В частности, Google развивает Project Suncatcher и сотрудничает с Blue Origin, которая должна выполнить специализированный запуск вычислительных спутников в 2029 году. Преимуществом SpaceX может стать собственная инфраструктура запусков и связи.

Получение лицензии позволяет компании перейти к практическому развертыванию Starmind, но коммерческая эффективность проекта пока не доказана. Для создания группировки заявленного масштаба SpaceX потребуется наладить массовое производство вычислительных аппаратов и значительно увеличить частоту космических запусков.

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