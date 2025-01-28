«СПБ Биржа» запустит торги в выходные дни с 1 февраля. Инвесторам будут доступны акции 15 российских компаний, среди которых Сбербанк, «Газпром» и «Яндекс». Идею торгов в выходные дни обсуждает и Мосбиржа. 27 января там впервые почти за три года прошла утренняя торговая сессия.

Торги на «СПБ Бирже» в выходные будут проводиться с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге, в обязательном порядке будут присутствовать маркетмейкеры.

В дальнейшем площадка рассчитывает продлить время торгов до 23:50 мск. Они будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию понедельника. Расчеты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в субботу и воскресенье, будут осуществляться по вторникам.

Всего для торгов по выходным будут доступны акции 15 российских компаний. Это ВТБ, «Газпром», «Лукойл», «Магнит», «Новатэк», «Норникель», «Полюс», Сбербанк, АФК «Система», «СПБ Биржа», «Сургутнефтегаз» «Татнефть», «Т-Технологии», «Элемент» и «Яндекс».

Диапазон изменения цены по ценным бумагам, которые будут торговаться на Санкт-Петербургской бирже в выходные дни, будет значительно сужен по сравнению с буднями. Жесткие границы колебания будут удовлетворять одновременно двум условиям:

до +/-1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы;

до +/-10 % от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии в пятницу (в интервале 18:20-18:50 мск).

В этом году Мосбиржа также планирует запустить торги по субботам и воскресеньям. Ожидается, что они также будут проходить с 10:00 до 19:00, но на них будут торговаться наиболее ликвидные акции.

27 января, после почти трехлетнего перерыва на Мосбирже прошла утренняя торговая сессия. Торги не проводились на площадке с 25 февраля 2022 года. Теперь с 06:50 можно торговать ликвидными акциями, а с 08:50 — облигациями федерального займа и инструментами срочного рынка.

Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил в конце 2024 года, что спроса на круглосуточные торги нет, однако есть запрос на расширение торговой сессии.

Утренние сессии рассчитаны в большей степени на инвесторов из восточных регионов России. Сейчас они практически не участвуют в торгах. По данным Мосбиржи, за 2024 год ни один из регионов Сибири и Дальнего Востока не вошел в топ-10 по числу физлиц с брокерскими счетами. По этому показателю лидируют Москва и Московская область.

В первую утреннюю сессию общий объем операций с ценными бумагами составил 7,3 млрд руб. или 4,5% от среднедневного объема торгов в январе 2025 года. Более 80% сделок пришлось на долю частных инвесторов.

Самыми популярными акциями первой утренней сессии стали бумаги «Полюса», «Самолета» и ПИКа. Объем торгов на срочном рынке составил 18,6 млрд руб., или 4,7% от среднедневного объема.

Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отметил, что главная проблема, а соответственно, ключевой риск для российского рынка сохранился. На протяжении последних трех лет уровень ликвидности остается низким, потому что на рынке нет крупных иностранных игроков.

Об отсутствии международных участников рынка напомнил и Павел Гаврилов из «Альфа-Инвестиций». Он считает, что расширение времени сессий вряд ли приведет к видимому финансовому эффекту без иностранных инвесторов.

«Пока в стране отсутствуют крупные иностранные инвесторы из азиатского региона, расширение времени торгов служит скорее инструментом для оперативного реагирования на важные события и повышения удобства для жителей восточной части страны», — резюмирует он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Московская биржа переведет акции не переехавших в Россию компаний в третий эшелон, что подразумевает понижение их статуса. Представители сообщили, что такие бумаги будут «доступны для покупок только квалифицированным инвесторам».