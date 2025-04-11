Сфера высоких технологий и финансовых услуг возглавила рейтинг лучших крупнейших компаний-работодателей LinkedIn в 2025 году. Alphabet, материнская компания Google, заняла первое место, за ней следует Amazon. Walmart замыкает десятку лидеров.

Wells Fargo, Capital One и JPMorgan Chase также вошли в первую десятку. «Финансовый сектор, несмотря на весь негатив, который он вызывает, [эти компании] всегда являются очень хорошими местами для работы», — говорит Эндрю Симан, главный редактор LinkedIn News по вакансиям и развитию карьеры.

Вот 10 крупнейших компаний, в которых будет приятно работать в 2025 году, по версии LinkedIn:

Alphabet

Amazon

Wells Fargo

Northrop Grumman

PwC

Capital One

AT&T

JPMorgan Chase

EY

Walmart

Список был составлен на основе таких факторов, как рост квалификации сотрудников, гендерное разнообразие и стабильность компании. К крупным компаниям относились те, в которых работало не менее 5 тыс. сотрудников, 500 из которых располагались в США. В список LinkedIn не попадали компании, уволившие более 10% своих сотрудников в период с 1 января 2024 года до публикации списка (на основании корпоративных объявлений или «публичных, надежных источников»).

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Шесть из 10 лучших компаний остались теми же, что и в прошлом году. Однако появились и новые участники: Walmart не был включен в список LinkedIn годом ранее, но в этом попал в десятку лучших, частично благодаря инвестициям в сотрудников. Симан отмечает, что этот аспект стал ключевой темой для списка.

«Многие люди не чувствуют, что у них есть доступ к необходимому повышению квалификации или ресурсам, поэтому, когда они могут получить его от своего работодателя, это действительно хороший знак», — говорит Симан.

10 компаний из списка LinkedIn также вошли в список Glassdoor’s Best Places to Work 2025, включая Nvidia, Apple и Google/Alphabet. Список 100 компаний Glassdoor составлялся по другим критериям, в том числе на основе отзывов сотрудников на платформе Glassdoor, а для того чтобы считаться крупной компанией, требовалось меньшее количество сотрудников.

По словам Симана, соискатели могут использовать этот список как руководство по выбору компаний при поиске работы. Тем же, кто не заинтересован или находится далеко от этих крупных корпораций, список может помочь сформировать представление о том, на кого они хотят работать.

«Этот список и методология дают представление о том, на что следует обращать внимание при выборе работодателя» — говорит Симан.