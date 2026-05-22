Spotify заключил соглашение с Universal Music Group о запуске ИИ-функций для создания пользовательских каверов и ремиксов на известные композиции. Новый сервис станет отдельной платной опцией для владельцев Spotify Premium, а музыканты смогут получать выплаты за использование их треков в контенте, созданном с помощью искусственного интеллекта.

Компания пока не раскрыла дату запуска сервиса и стоимость новой опции. При этом соглашение между Spotify и Universal Music Group уже заключено, а сама платформа намекала на такие планы еще в прошлом году.

В отличие от многих стартапов в области генеративного искусственного интеллекта, Spotify решила строить новую систему на основе официальных лицензий. В компании подчеркивают, что ИИ-функции будут запускаться только после предварительных соглашений с артистами и лейблами, а не по принципу «сначала выпустить продукт, потом разбираться с претензиями».

Со-генеральный директор Spotify Алекс Норстрём заявил, что сервис пытается решить одну из самых сложных задач музыкальной индустрии — превратить фанатские ИИ-каверы и ремиксы в легальный рынок с прозрачной системой выплат.

По его словам, основой новой модели станут «согласие, авторство и компенсация» для артистов и авторов песен. Норстрём также отметил, что Spotify уже не первый раз проходит через технологическую трансформацию вместе с Universal Music Group и ее руководителем Лучианом Грейнджом.

Грейндж назвал новую инициативу способом укрепить связь между артистами и поклонниками, а также создать дополнительные источники дохода для музыкантов. Пока неизвестно, какие именно исполнители UMG согласились участвовать в проекте.

Помимо этого, Spotify представил инструмент для автоматической озвучки аудиокниг на базе голосовых технологий ElevenLabs. Он станет частью Spotify for Authors и будет доступен в закрытой бета-версии уже в июне 2026 года.

На первом этапе сервис будет поддерживать только английский язык. О запуске компания объявила во время Дня инвестора, где также рассказала о расширении направления аудиокниг и новых функциях на базе искусственного интеллекта.

Новая система позволит авторам самостоятельно превращать текстовые книги в аудиоформат без профессиональных актеров озвучивания, звукорежиссеров и студий записи. Spotify рассчитывает упростить производство аудиоконтента и снизить затраты для независимых писателей и издателей.

Одной из ключевых особенностей проекта станет отсутствие обязательной эксклюзивности. Авторы, использующие ИИ-озвучку через Spotify for Authors, смогут публиковать готовые аудиокниги не только в Spotify, но и на других площадках. Это отличает новую модель от части издательских программ, где распространение контента ограничивается одной платформой.

В Spotify рассчитывают, что автоматическая генерация голосов поможет ускорить выпуск аудиокниг и расширить каталог, особенно за счет независимых авторов, которые раньше не могли позволить себе полноценное студийное производство.

