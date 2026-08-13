Доля свободных мест в гибких офисах Москвы в первой половине 2026 года превысила 20%. Одновременно спрос на такие пространства заметно снизился, а арендные ставки в отдельных районах столицы начали падать.

Unsplash

К концу июня сетевые операторы предлагали в Москве 10 894 рабочих места, следует из данных NF Group. За год доля свободных мест в этом сегменте выросла на 12 п. п., или на 182%, до более чем 20%. Сопоставимую динамику фиксируют и другие консультанты: IBC Real Estate оценивает вакансию в 20,1%, CMWP — в 17,9%, Remain — в 14,5%.

Если учитывать не только сетевых операторов, свободным остается примерно каждое шестое рабочее место, говорит сооснователь Manufaqtury Андрей Кулагин. Годом ранее незанятым было около каждого 20-го. Объем вакансии он оценивает примерно в 10 тыс. рабочих мест, или 69 350 кв. м.

При этом нынешний уровень пока нельзя назвать рекордным. В конце 2022 года доля свободных мест достигала 28,9%, или 14 326 рабочих мест, напоминает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

Одновременно компании стали осторожнее расширять офисные площади. По данным NF Group, в январе—июне было закрыто 18 сделок на 12 400 кв. м. Это на 45% меньше прошлогоднего показателя по количеству сделок и на 61% — по площади. CMWP оценивает снижение спроса в 31,5%, до 32 253 кв. м.

Читайте также Небольшие офисы заняли почти треть продаж в Москве

Увеличение вакансии связано не только с ослаблением спроса. В 2025–2026 годах на рынок вышло значительно больше новых площадок, чем в предыдущие годы. В первом полугодии открылись пять гибких офисов общей площадью 16 100 кв. м на 2400 рабочих мест. До конца года заявлено еще семь объектов на 20 100 кв. м.

Операторы объясняют высокий объем новых предложений тем, что решения об открытии площадок принимаются за год-полтора до фактического запуска. При этом компании рассчитывают на долгосрочный спрос со стороны арендаторов, которым выгоднее пользоваться готовой инфраструктурой, чем самостоятельно вкладываться в ремонт и оснащение офиса.

Рост вакансии уже отражается на условиях аренды. По данным NF Group, средняя стоимость рабочего места за год увеличилась всего на 0,3%, до 57 008 руб. в месяц. Nikoliers оценивает среднюю ставку в 66 тыс. руб. В новых объектах операторы чаще предлагают скидки и более гибкие условия.

Читайте также Развитие ИИ сокращает спрос на офисы, показало исследование

В отдельных районах снижение оказалось гораздо заметнее. В «Москва-сити» стоимость рабочего места за год сократилась на 19%, до 54 456 рублей. В Ленинградском коридоре ставки упали на 26%, а в Центральном административном округе — на 14% относительно августа 2025 года. В «Москва-сити» доля свободных мест за 11 месяцев выросла с 0,1% до 49% после освобождения крупных офисных блоков.

Дополнительное давление на гибкие офисы создает оптимизация недвижимости самими компаниями. Бизнес дольше принимает решения о переезде, сокращает занимаемые площади и может сдавать освободившиеся помещения в субаренду. В результате готовые офисы конкурируют уже не только друг с другом, но и с обычными помещениями, которые компании пытаются реализовать самостоятельно.

При сохранении нынешнего спроса для поглощения уже сформировавшейся вакансии может потребоваться больше года, считает Кулагин. При этом объем свободных площадей способен увеличиться, поскольку во второй половине года ожидается открытие новых объектов. Таким образом, рынок гибких офисов Москвы входит во второе полугодие с растущим предложением, более сдержанным спросом и усиливающейся конкуренцией за арендатора.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.