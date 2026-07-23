Ввод почти половины складских площадей, запланированных в Москве и Подмосковье на 2026 год, может сдвинуться на 2027-й. Речь идет о 2,6 млн кв. м, или 46,4% всего заявленного объема, подсчитали в IBC Real Estate.

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Масштаб переносов продолжит расти. В 2024 году на более поздний срок перенесли 27% заявленных площадей, в 2025-м — 37%, а в 2026-м доля может достичь 46,4%. В квадратных метрах объем отложенных проектов окажется примерно на 30% выше прошлогоднего.

Главной причиной сдвига сроков эксперты назвали снижение спроса. По прогнозу NF Group, в 2026 году объем сделок со складами в Москве и Подмосковье сократится на 20–30%, до 1,1–1,3 млн кв. м. Одновременно доля свободных площадей, по данным IBC Real Estate, уже выросла за год на 3,5 процентного пункта, до 7,7%, а их совокупный объем удвоился.

Из отложенного объема около 540 тыс. кв. м приходится на спекулятивные проекты — склады, построенные без заранее найденного покупателя или арендатора. Эти объекты уже готовы, однако девелоперы не выводят их на рынок, поскольку покупателей или арендаторов для них пока не нашли.

Еще одной причиной переносов стал рост себестоимости строительства логопарков — за пять лет она увеличилась примерно на 80%. Пустующий склад не приносит дохода, из которого владелец мог бы обслуживать заем, но при этом требует расходов на содержание. Поэтому ввод незаполненного объекта только усиливает финансовую нагрузку на девелопера.

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Спрос на склады полностью не исчез, но стал более адресным. Маркетплейсы и ретейлеры по-прежнему нуждаются в логистических площадях, однако заинтересованы прежде всего в проектах built-to-suit — объектах, которые строят под требования конкретного заказчика, а не выводят на открытый рынок без заранее заключенного договора.

Часть свободных площадей могут занять иностранные компании, прежде всего из Китая, которые выходят на российский рынок. Однако их спрос вряд ли компенсирует объемы, которые в последние годы требовались крупнейшим маркетплейсам. Еще одним потенциальным арендатором может стать RWB, развивающая Wildberries: после атак БПЛА часть ее логистических объектов может временно выбыть из работы.

По прогнозу IBC Real Estate, с 2027 года объем перенесенных проектов может начать сокращаться по мере восстановления спроса. При этом новых складских проектов на рынке уже становится меньше. Помимо слабого спроса, на их запуск повлияло решение Москвы исключить склады из программы создания мест приложения труда, которая давала застройщикам льготы.

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