Компания Starlink, оператор спутникового интернета, принадлежащий SpaceX Илона Маска, начала принимать заказы во Вьетнаме. Подключить услугу теперь можно через местный сайт компании, где пользователям предлагают внести депозит для оформления тарифа. Таким образом, компания продолжает расширять присутствие в Азии, несмотря на то что спутниковый интернет здесь сталкивается не только с техническими, но и с регуляторными ограничениями.

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Стоимость подключения для домохозяйств начинается с 1,13 млн донгов (около $43) в месяц. Оборудование оплачивается отдельно — его стоимость составляет 8,66 млн донгов. Для корпоративных клиентов минимальная ежемесячная плата — 1,48 млн донгов.

Вьетнам стал шестым рынком в Юго-Восточной Азии, где Starlink предлагает свои услуги. Ранее сервис появился в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре и Восточном Тиморе.

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Выход Starlink на вьетнамский рынок стал возможен после решения властей в марте 2025 года. Тогда правительство разрешило SpaceX запустить сервис в тестовом режиме, сняло ограничения на иностранное владение компаниями, предоставляющими такие услуги и разрешило разместить во Вьетнаме четыре наземные станции Starlink, необходимые для работы спутниковой сети.

Тестирование продлится до конца 2030 года. На этот период власти ограничили число пользователей Starlink во Вьетнаме 600 тыс. абонентов.

Для работы в стране SpaceX в сентябре 2025 года зарегистрировала местную компанию Starlink Services Vietnam с уставным капиталом 30 млрд донгов (около $1,1 млн).

Компания расширяет применение своей технологии и в других сферах. Например, Singapore Airlines планирует начать оснащать свои самолеты системой спутникового интернета с 2027 года. Сначала ее установят на дальнемагистральных Airbus A350−900, включая сверхдальнюю версию, а также A380.

Полностью оснастить флот системой Starlink авиакомпания рассчитывает к концу 2029 года. Ожидается, что технология обеспечит пассажирам более стабильный и быстрый доступ в интернет во время полета — в том числе для стриминга, работы и передачи данных.

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