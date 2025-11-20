Госдума окончательно утвердила масштабные поправки в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета законов. Трансляция заседания велась на сайте Дума. ТВ.

Для малого бизнеса главное изменение в обновленном налоговом законодательстве — поэтапное снижение порога выручки, после которого предприниматели на упрощенке (УСН) и патенте (ПСН) обязаны платить НДС.

● Новые лимиты: Сейчас порог составляет 60 млн руб. в год. Он будет снижаться постепенно: до 20 млн с 2026 года, до 15 млн с 2027 года и до 10 млн руб. с 2028 года.

● Поддержка в переходный период: Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, вводится мораторий на штрафы за первичные ошибки в отчетности.

● Расширение списка расходов: Для упрощенцев увеличен перечень расходов, которые можно учесть при расчете налога.

Изменения по НДС и новым сборам

● Общая ставка НДС повышается до 22% с 1 января 2026 года. При этом льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и товаров для детей.

● Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не будут облагаться по льготной ставке 10%.

● С 1 сентября 2026 года вводится сбор на ввоз или производство отдельных видов продукции. Перечень и размеры определит правительство.

Налогообложение для физических лиц

● Повышенная ставка НДФЛ для иностранных агентов установлена на уровне 30%. Для них также отменяются все налоговые льготы, включая освобождение от налога при продаже недвижимости и получении наследства или подарков.

● При продаже недвижимости освобождаются от НДФЛ семьи с недееспособными детьми (вне зависимости от возраста) и семьи, в которых ребенок родился в год продажи жилья (до 30 апреля 2026 года).

● Освобождены от НДФЛ единовременные выплаты участникам программы «Земский тренер».

● Налоговые резиденты стран Евразийского союза будут платить НДФЛ по тем же ставкам, что и россияне (от 13% до 22%), а не 30%, как другие иностранцы.

Другие ключевые изменения

● Налог на игорный бизнес становится федеральным, а ставки на отдельные игровые объекты повышаются.

● Налог для букмекеров теперь будет рассчитываться не со всех принятых ставок, а с разницы между ставками и выплаченными выигрышами. Ставка вырастет до 7%.

● Действие льготного порядка расчета пеней для организаций продлено до конца 2026 года. Также продлены нормы, смягчающие последствия от приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения.

● Вводятся льготы по транспортному налогу для Героев России и СССР, а также освобождение от земельного налога и налога на имущество для жителей территорий с чрезвычайными ситуациями. Некоторые инвалиды боевых действий освобождаются от пошлины за выдачу водительских прав.