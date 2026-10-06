Стартап Ghost вышел из режима стелс и объявил о посевном раунде на $11 млн, который возглавил фонд Andreessen Horowitz. Первым продуктом компании стал Core, персональный компьютер для ИИ-агентов, способных выполнять действия от имени владельца. Устройство стоит $3499. Предзаказы на первую партию открылись 5 октября, а отгрузки запланированы на последнюю неделю месяца.

Ghost

Помимо Andreessen Horowitz, в раунде участвовали Abstract, Audacious Ventures, SV Angel и Nova. Ghost основал 19-летний Зейн Джавейд, он же занимает пост гендиректора Core. В команду вошли Николас Чуа (19 лет), Ифэй Чен (24 года) и Гаутам Шарда (23 года). По словам Джавейда, до запуска компания около года работала в закрытом режиме.

Идея Core состоит в том, чтобы собрать данные пользователя в одном устройстве: файлы на рабочем столе, приложения, умные домашние устройства. Агенты на этой базе должны работать постоянно, выполнять задачи и учитывать контекст жизни владельца. «Можно запускать модели на существующем оборудовании, но это крайне неудобно по многим причинам», — сказал Джавейд.

Внутри Core установлена видеокарта Nvidia RTX Pro 4000 SFF на архитектуре Blackwell. Его стоимость включена в цену устройства. У компьютера есть собственный программный слой, браузер и файловая система, а обрабатывать информацию и задачи он может без постоянных запросов от пользователя. Экрана у Core нет: доступ к нему идет через телефон или приложение. Голосовой режим работает через приложение, а не через сам корпус.

На устройстве предустановлены три модели: Qwen-3.8-Next, Qwen-3.8−27B и Gemma-4−31B. Пользователь может добавить другие модели из каталога Hugging Face или загрузить собственные. От Mac Mini, который часть пользователей настраивает под ИИ-задачи, Core отличается тем, что аппаратная и программная части изначально рассчитаны на агентов, пояснил Джавейд.

Обновления моделей компания будет доставлять по воздуху, как это делает Tesla. При выходе нового поколения модели пользователю предложат переключиться, а при желании можно включить автообновление.

Джавейд утверждает, что модели и персональная память работают локально, а все личные данные зашифрованы, так что к ним не получат доступ ни облачные провайдеры, ни сам Ghost. Исходный код, логика и веса моделей хранятся на устройстве, и оно продолжит работать, даже если компания закроется.

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Пользователь также сможет задавать уровень автономности агентов. Кроме того, команда разрабатывает файрвол, который контролирует исходящие сетевые запросы. Если агент совершает несанкционированное действие или пытается вывести данные, файрвол отклоняет запрос и передает его на проверку владельцу.

По словам Джавейда, крупные технокомпании не угрожают стартапу. Он признает сильные стороны Apple в аппаратной части, но считает, что задачи Core лежат преимущественно в области программного обеспечения: рассуждение над данными о жизни пользователя, память, действия и выбор момента для обращения к владельцу.

В качестве примера он привел уведомление о возможной болезни, которое Core отправит на основании повышенного пульса в покое, истории работы за компьютером и сезонного контекста. Сборку устройств команда ведет в Сан-Франциско.

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