Стартап Mecka AI, который собирает данные о движениях человека для обучения гуманоидных роботов, готовится закрыть новый раунд с участием Sequoia Capital при оценке около $500 млн, сообщили TechCrunch два источника, знакомых с условиями сделки. Точный размер раунда и итоговые условия пока не определены.

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Переговоры начались спустя всего три месяца после предыдущего раунда компании на $60 млн с участием Framework Ventures, Menlo Ventures, SV Angel и Kindred Ventures; Mecka AI и Sequoia отказались от комментариев.

Компания основана в 2024 году четырьмя предпринимателями без опыта в робототехнике — канадцами Джошем Гао и Могеном Ченгом, ранее строившими финтех-стартап для ресторанного бизнеса, Джейсоном Чонгом, который присоединился к Coinbase после покупки биржей его криптовалютной платформы, и Дуй Нгуеном, отвечающим за операционную работу. Название компании происходит от «меха» — вымышленных гигантских роботов, управляемых людьми.

Модель сбора данных в Mecka AI построена на «эгоцентричном» подходе: люди выполняют повседневные задачи — готовят кофе, чинят автомобили — с датчиками на теле и смартфонами, а записи используются для обучения моделей движения роботов.

Основатели пришли к идее компании из наблюдения, что нехватка данных о взаимодействии с физическим миром остается главным ограничением для развития роботов общего назначения, включая андроидов.

Интерес к подобным компаниям за последние месяцы вырос по всей отрасли. Стартап XDOF, также собирающий данные для обучения роботов, по данным TechCrunch, ведет переговоры о раунде с оценкой $1,2 млрд.

Платформы для сбора человеческих данных, ранее работавшие на обучение языковых моделей, — Scale AI и Micro1, — расширяют деятельность в сторону физического ИИ вслед за спросом со стороны робототехнических компаний и лабораторий, разрабатывающих собственные модели.

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Mecka AI не раскрывает публично список клиентов, но, по данным TechCrunch, ее данные наряду с другими методами — в частности, телеуправлением роботами — используют многие компании в сфере робототехники и разработки ИИ. В июне компания прогнозировала, что закончит 2026 год с годовой выручкой на уровне $100 млн.

Повторное привлечение капитала спустя всего три месяца после предыдущего раунда указывает на конкуренцию инвесторов за доступ к компаниям на раннем этапе формирования рынка данных для физического ИИ — сегмента, который в отрасли все чаще рассматривают как следующий этап после сбора данных для больших языковых моделей.

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