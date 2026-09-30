Американская биотехнологическая компания Sequoia Vaccines, разрабатывавшая вакцину против инфекций мочевыводящих путей, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, подала заявление о ликвидации. За годы работы стартап получил широкую поддержку в Сент-Луисе, однако дорогостоящая разработка и клинические исследования в итоге привели к нехватке финансирования.

Allison Saeng, Unsplash

Sequoia Vaccines 2 июля обратилась в суд Восточного округа штата Миссури с заявлением о банкротстве в соответствии с главой 7 Кодекса США. Согласно судебным документам, на момент подачи заявления активы компании оценивались примерно в $165 тыс., а обязательства составляли около $4,74 млн.

В рамках процедуры банкротства интеллектуальную собственность Sequoia выставили на аукцион. Победителем стала VTH Holdings LLC, предложившая $335 тыс. — более чем вдвое больше первоначальной оценки активов в $150 тыс. В сделку вошли, в частности, 38 патентов и товарные знаки компании. Ожидается, что сделка будет завершена 30 сентября. Полученные средства направят на выплаты кредиторам.

От исследований лекарств к вакцинам

Sequoia Vaccines появилась в 2000 году под названием Sequoia Sciences. Основатель компании Гэри Элдридж изначально занимался поиском природных соединений, которые могли бы стать основой новых лекарственных препаратов. Среди направлений работы были муковисцидоз, инфекции, вызванные устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком (MRSA), и рак легких.

В 2005 году компания переехала в Сент-Луис. У нее было более 220 акционеров, причем большинство из них были жителями города.

Переломным моментом стал 2017 год, когда компания переключилась на разработку вакцин. Sequoia получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ускоренное разрешение на разработку вакцины против инфекций мочевыводящих путей, вызываемых устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Однако именно этот проект оказался для компании финансово сложным. По словам инвестора и председателя-основателя Sequoia Стивена Трампе, стартап до этого успешно работал с небольшими молекулами и природными соединениями, тогда как создание вакцины потребовало значительно более широкого набора компетенций и ресурсов.

Компания продолжала заниматься разработкой вакцины до смерти своего основателя в марте 2023 года. Позже в том же году Sequoia подала заявку на проведение IPO, однако в 2025 году отозвала ее.

Денег не хватило на клинические доказательства

По словам основателя Astounding HealthTech Advisory Services Дэвида Шейвица, история Sequoia показывает одну из главных проблем биотехнологических стартапов: перспективной научной идеи недостаточно, чтобы довести разработку до стадии, на которой ее эффективность можно подтвердить клиническими исследованиями.

Переход от обнадеживающих результатов ранних исследований к полноценным клиническим доказательствам требует крупных вложений и может занимать годы. Для вакцин требования особенно высоки: их вводят здоровым людям, поэтому к безопасности таких препаратов предъявляются строгие требования.

В результате компания может потратить значительные средства еще до того, как станет понятно, способен ли ее кандидат действительно работать. По словам Шейвица, в случае Sequoia финансирование, судя по всему, закончилось раньше, чем исследования позволили однозначно определить успех или неудачу разработки.

Есть и экономическая проблема. Для инвестора вакцина может оказаться менее привлекательным продуктом, чем лекарство, которое пациент принимает регулярно на протяжении многих лет. Разработка, производство и клинические испытания требуют многолетних вложений, тогда как многие вакцины вводятся всего несколько раз.

Таким образом, история Sequoia Vaccines показывает, насколько дорогим может оказаться путь от перспективной разработки до клинических доказательств. Даже при наличии поддержки со стороны инвесторов и местного сообщества биотехнологическому стартапу может не хватить средств, чтобы пройти весь этот путь.

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