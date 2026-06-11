Французский музыкальный сервис Deezer запустил бесплатный онлайн-инструмент, который помогает пользователям находить в своих плейлистах треки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Проверить коллекцию смогут владельцы аккаунтов на большинстве популярных музыкальных платформ.

Natalia Blauth, Unsplash

Инструмент анализирует плейлисты примерно на 20 крупнейших стриминговых сервисах и показывает, есть ли в них ИИ-музыка. По данным компании, такие треки уже встречаются у значительной части аудитории. Среди пользователей, которые переходят в Deezer от конкурентов, 43% имеют в своих коллекциях хотя бы одну композицию, созданную генеративным ИИ.

Читайте также Warner Music купит стартап, который отслеживает использование музыки в ИИ

Параллельно Deezer начал предлагать музыкальной индустрии лицензии на свою технологию обнаружения ИИ-музыки. Компания развивает это направление вместе с организациями, которые занимаются защитой авторских прав. В январе Deezer заключил соглашение с французским обществом по управлению авторскими правами Sacem.

На собственной платформе Deezer уже маркирует композиции, созданные нейросетями, и исключает их из редакционных подборок и алгоритмических рекомендаций. В компании считают, что такие меры помогут защитить доходы музыкантов и правообладателей.

Читайте также Spotify договорился с Universal о запуске ИИ-каверов и ремиксов

«Это первый шаг к тому, чтобы гарантировать, что эти треки не приведут к существенному уменьшению размера авторских отчислений», — заявили представители Deezer.

Количество ИИ-контента в музыкальной индустрии продолжает быстро расти. Сейчас Deezer ежедневно получает около 75 тыс. треков, созданных искусственным интеллектом. Это более 44% всей новой музыки, которую загружают на сервис. Для сравнения, в начале 2025 года компания сообщала о 60 тыс. таких композиций в сутки.

Согласно исследованию CISAC за 2024 год, к 2028 году песни, созданные искусственным интеллектом, могут забрать до 25% доходов артистов. В денежном выражении это около €4 млрд в год.

Опрос, проведенный Deezer совместно с Ipsos, показал, что 80% пользователей хотят видеть четкую маркировку музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. По мере распространения генеративных технологий прозрачность происхождения музыкального контента становится одним из ключевых вопросов для индустрии стриминга.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.