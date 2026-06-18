Арбитражный суд Москвы поддержал операторов связи в одном из первых споров об оплате маркировки телефонных вызовов и сервисов массового обзвона. Суд не удовлетворил требования нижегородской микрофинансовой компании «Срочно Деньги» и признал начисления правомерными.

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Микрофинансовая компания потребовала вернуть деньги, которые операторы списывали с октября 2025 года за маркировку звонков и сервис массовых автоматизированных вызовов. Истец заявил, что не подписывал отдельных соглашений о подключении этих услуг, поэтому счел начисления необоснованными.

Суд установил, что операторы заранее разместили оферты с новыми условиями обслуживания. Продолжение использования корпоративной связи, пополнение счета и работа в личном кабинете считались согласием клиента с изменениями. Поскольку компания продолжила пользоваться услугами и оплачивать счета, суд признал условия принятыми.

Суд также отклонил довод о тройной оплате одного звонка. По его оценке, начисления относились к трем разным услугам — самому вызову, сервису массового обзвона и обязательной маркировке.

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В материалах дела также указывалось, что клиент мог отказаться от отдельных сервисов. Автоматизированные обзвоны можно было отключить после деактивации услуги, а для отказа от маркировки требовалось письменное заявление.

Юристы считают, что решение может стать ориентиром для аналогичных споров. Суд учел не только опубликованные оферты, но и поведение клиента после изменения условий. Компания продолжила пользоваться связью и оплачивать услуги, не заявив возражений.

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Представители микрофинансового рынка считают модель начислений непрозрачной. В профильной саморегулируемой организации отмечают, что компании не могут самостоятельно проверить, почему конкретные звонки были признаны массовыми и за какие именно услуги им выставили счет. Критерии определяются внутренними алгоритмами операторов и не раскрываются клиентам.

Эксперты допускают, что решение станет ориентиром для следующих разбирательств. Требования по маркировке звонков затрагивают многие компании, которые общаются с клиентами по телефону, поэтому число подобных исков может вырасти.

Массового пересмотра начислений эксперты пока не ожидают. В этом деле суд признал маркировку и сервис массовых обзвонов отдельными услугами, а не повторной оплатой одного звонка. Сохранится ли такой подход в других спорах, станет понятно после появления новых решений.

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