На фоне глобальной технологической гонки Тайвань предпринимает меры для укрепления своих позиций. Власти острова объявили о запуске программы развития искусственного интеллекта, которая, по их расчетам, способна принести экономике дополнительно 15 трлн тайваньских долларов (около $510 млрд) к 2040 году. Этот амбициозный план получил название «Десять ключевых проектов ИИ-инфраструктуры».

Ann Wang/Reuters

Премьер-министр Чжоу Чжун-тай в своем официальном заявлении подчеркнул, что Тайвань обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые необходимо использовать максимально эффективно.

Речь идет о мощной полупроводниковой промышленности, представленной такими гигантами, как TSMC, и развитой ИКТ-отрасли. Именно на эти опоры планируется опереться при создании так называемого «умного острова» — глобального центра разработок в сфере искусственного интеллекта.

Технологическая стратегия Тайваня строится вокруг трех перспективных направлений. Особое внимание уделяется кремниевой фотонике — технологии, которая может совершить революцию в передаче данных и стать основой для следующего поколения вычислительных систем. Параллельно ведутся работы по развитию квантовых технологий и созданию интеллектуальных робототехнических систем нового поколения.

Показателем серьезности намерений стало создание масштабного отраслевого объединения — «Большого альянса ИИ и робототехники Тайваня». В него вошли ключевые игроки местного технологического сектора, включая корпорацию Foxconn. Такой альянс призван обеспечить тесное взаимодействие между государством и бизнесом в реализации стратегических инициатив.

Тайваньские власти рассчитывают привлечь свыше 100 млрд местных долларов (около $3 млрд) венчурных инвестиций. Эти средства должны помочь создать необходимую инфраструктуру, привлечь лучших специалистов со всего мира и обеспечить равномерное развитие ИИ-технологий во всех регионах острова.

Эксперты прогнозируют, что реализация программы приведет к созданию около полумиллиона новых высокотехнологичных рабочих мест. Кроме того, планируется основание трех международных исследовательских центров, которые должны закрепить за Тайванем репутацию одного из мировых лидеров технологического прогресса.

Ранее сообщали, что Индонезия в августе 2025 года собирается представить свою первую стратегию развития искусственного интеллекта, расчитывая привлечь инвестиции из-за рубежа. Страна рассчитывает найти инвесторов в лице мировых технологических гигантов, которые могут быть заинтересованы в создании инфраструктуры для удовлетворения спроса на облачные технологии и услуги ИИ.