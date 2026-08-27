Компания King Slide Works, выпускающая мебельные петли и направляющие для выдвижных ящиков, оказалась среди компаний, больше всего выигравших от бума строительства дата-центров для ИИ. Тайваньский производитель контролирует около 80% верхнего сегмента рынка серверных направляющих, при этом валовая маржа King Slide выше, чем у Nvidia — одного из ее клиентов. С начала года акции компании подорожали почти на 280%, что помогло ее основателю Лин Цзунчи стать самым богатым человеком Тайваня.

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По данным Forbes, на момент выхода материала WSJ состояние Лин Цзунчи оценивалось примерно в $20,2 млрд — больше, чем у основателя Foxconn Терри Гоу. Основанная им компания также существенно выиграла от строительства ИИ-инфраструктуры. По итогам последнего квартала валовая маржа King Slide достигла 87% — несколько лет назад она составляла около 50%.

Для сравнения, у Taiwan Semiconductor Manufacturing валовая маржа составляет 68%, у Nvidia — 75%, а у разработчика процессорных архитектур Arm — около 97%. Впрочем, показатель Arm во многом объясняется особенностями ее бизнеса: компания зарабатывает на лицензировании интеллектуальной собственности, а не на выпуске физической продукции.

Направляющие King Slide удерживают тяжелые серверы внутри стоек, не мешая их охлаждению; поломка такого механизма может обернуться многомиллионными потерями. Как пояснил заместитель директора Counterpoint Research Брэди Ван, когда серверная стойка с ИИ-оборудованием стоит миллионы долларов, цена направляющих для клиента отходит на второй план — решающим становится качество.

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Исполнительный вице-президент King Slide Джей Си Ван во время конференц-звонка с инвесторами в этом месяце объяснил высокую маржинальность двумя десятилетиями инженерных разработок. По его словам, за это время компания создала технологический задел, который позволяет ей сохранять преимущество и удерживать маржу на высоком уровне.

По оценкам аналитиков, King Slide сможет увеличить свою долю в расходах облачных провайдеров на ИИ-инфраструктуру по мере их перехода на кастомные чипы, жидкостное охлаждение и более плотную компоновку оборудования.

Переход к новым конструкциям серверов, стоек и сопутствующего оборудования повышает спрос на специализированные направляющие, которые в среднем продаются дороже. Одновременно King Slide расширяет производственные мощности в Хьюстоне, где работает ее американское подразделение, чтобы лучше обслуживать североамериканских клиентов в сфере ИИ-инфраструктуры.

Однако лидерство King Slide на рынке не гарантировано. По оценке Daiwa Securities, доля компании в заказах на комплекты направляющих для систем Nvidia в следующем году может снизиться примерно до 75%, поскольку производитель чипов расширяет круг поставщиков.

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После того как новые поставщики пройдут сертификацию, крупнейшие облачные провайдеры получат дополнительный рычаг в переговорах о ценах с King Slide, отметил Брэди Ван.

Несмотря на риск усиления конкуренции, история King Slide показывает, как десятилетия работы в узкой промышленной нише могут превратить производителя незаметного компонента в лидера рынка — и одного из главных бенефициаров бума ИИ-инфраструктуры.

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