Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года, набрав 89,4 балла. Об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В тройку лидеров также вошли Башкортостан и Санкт-Петербург. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Рейтинг составлен на основе следующих ключевых показателей:

соотношение резюме к вакансиям,

медианная предлагаемая зарплата,

прожиточный минимум,

уровень безработицы по данным Росстата,

доля соискателей, желающих работать в другом регионе.

В Татарстане на одну вакансию приходится шесть резюме, что указывает на сбалансированный рынок труда. Медианная зарплата в регионе достигает 74,5 тыс. руб., что в пять раз превышает прожиточный минимум (15 тыс. руб.). Лишь 6,6% соискателей из Татарстана ищут работу за пределами региона, что отражает его привлекательность для местных жителей.

Республика Башкортостан заняла второе место с 83,7 балла. Здесь медианная зарплата составляет 72,2 тыс. руб., а уровень безработицы — 1,6%. Санкт-Петербург, набравший 82,6 балла, замыкает тройку лидеров благодаря низкой безработице (1,5%) и сбалансированному рынку труда (шесть резюме на вакансию). Медианная зарплата в городе достигает 85,8 тыс. руб.

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В первую десятку также вошли Омская (82,5 балла), Пензенская (81,4 балла), Воронежская (81,3 балла) области, Москва (80,9 балла), Липецкая (80,8 балла) и Амурская области, а также Удмуртская Республика (по 80,6 балла). При этом Москва, несмотря на высокую медианную зарплату (103,1 тыс. руб.), занимает седьмое место из-за конкуренции (6,7 резюме на вакансию) и высокого прожиточного минимума (23,9 тыс. руб.).

В феврале аналитики «Авито Работы» выяснили, какие регионы России оказались наиболее перспективными для трудоустройства по итогам 2024 года. По их данным, в топ-3 вошли Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан.