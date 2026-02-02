Oracle Corp. намерена мобилизовать в текущем году значительный объем финансирования — от $45 до 50 млрд. Для этого компания планирует комбинировать различные инструменты: выпуск долговых обязательств и эмиссию акций. Цель привлечения средств — масштабное расширение облачной инфраструктуры, что подчеркивает объемы капитала, требуемые сегодня для развития в сфере искусственного интеллекта.

Средства будут направлены на создание дополнительных мощностей для выполнения контрактных обязательств перед крупнейшими клиентами Oracle в облачном сегменте. В их список, согласно заявлению компании, опубликованному в воскресенье, входят такие гиганты, как Advanced Micro Devices Inc., Meta Platforms Inc.*, Nvidia Corp., OpenAI, TikTok Inc. и xAI Corp.

Этот шаг происходит на фоне сохраняющихся дискуссий в индустрии о том, смогут ли масштабные инвестиции технологических компаний в искусственный интеллект, подобные инвестициям Oracle, в конечном итоге окупиться. Акции Oracle в настоящее время торгуются примерно на 50% ниже своего рекордного уровня, достигнутого 10 сентября, что означает потерю около $460 млрд рыночной капитализации.

Как показывают данные, собранные Bloomberg, активное строительство дата-центров, ориентированных на ИИ, оказывает давление на свободный денежный поток Oracle. Ожидается, что этот показатель останется отрицательным вплоть до 2030 года. Компания взяла на себя обязательства на десятки миллиардов долларов на предстоящие годы, основные статьи расходов — закупка полупроводников и арендные платежи.

«Если Oracle удастся успешно завершить запланированный сбор средств, это станет первым шагом к преодолению серьезной финансовой ямы», — прокомментировал Гил Лурия, аналитик DA Davidson & Co.

Планируется, что примерно половина целевой суммы будет привлечена за счет выпуска ценных бумаг, связанных с акциями, включая обыкновенные акции и обязательные конвертируемые привилегированные ценные бумаги, а также через программу размещения акций на рынке объемом до $20 млрд.

Такой подход к финансированию, по мнению аналитиков, может служить сигналом для рынка о намерении Oracle сохранить свой инвестиционный кредитный рейтинг, как отметил в январской записке Джон ДиФуччи, аналитик Guggenheim.

Вторую половину необходимого капитала компания намерена получить за счет единого выпуска облигаций в начале 2026 года. Напомним, что в 2025 году Oracle уже привлекла $18 млрд в рамках одного из крупнейших в году размещений корпоративных облигаций.

Однако, по замечанию Гил Лурии, у долгового рынка может не оказаться достаточного аппетита к такому объему заимствований инвестиционного уровня от Oracle, учитывая ее текущие обязательства и динамику кредитных дефолтных свопов. Эмиссия акций также может оказать дополнительное давление на котировки ценных бумаг компании.

Организацией выпуска старших необеспеченных облигаций займется Goldman Sachs Group Inc., а Citigroup Inc. выступит ведущим андеррайтером для размещений акций на рынке и эмиссии обязательных конвертируемых привилегированных ценных бумаг.

На фоне роста долговой нагрузки Oracle и общих опасений Уолл-стрит относительно возможного «пузыря» на рынке ИИ, инвесторы стали активно покупать кредитные дефолтные свопы, связанные с компанией. К декабрю цены на некоторые из этих деривативов достигли максимумов, невиданных со времен финансового кризиса 2008 года.

Важным элементом облачной стратегии Oracle является ее контракт с OpenAI. Согласно ему, OpenAI обязалась потратить на аренду серверных мощностей у Oracle около $300 млрд. Тот факт, что OpenAI пока не вышла на прибыльность, добавляет неуверенности в отношении финансовой отдачи от столь значительных капиталовложений, сроки окупаемости которых остаются неочевидными.

