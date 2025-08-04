В Санкт-Петербурге начали применять технологии искусственного интеллекта для обнаружения несанкционированных торговых точек.

wavebreakmedia_micro/Freepik

Как сообщили в городской Государственной административно-технической инспекции, в июле система впервые помогла выявить и пресечь нарушение в Выборгском районе. Владельцу незаконного киоска выписали штраф в размере 50 тыс. руб. с требованием либо легализовать торговую точку, либо демонтировать ее.

Система распознавания основана на нейросетевых алгоритмах, интегрированных в мобильные комплексы видеонаблюдения. Восемь специально оборудованных автомобилей ежедневно патрулируют городские улицы по 186 заранее определенным маршрутам.

При обнаружении подозрительного объекта система автоматически фиксирует нарушение и передает данные в ГАТИ. Повторная проверка назначенного адреса проводится через месяц для контроля исполнения предписаний.

Читайте также ИИ будет проверять резюме кандидатов на госслужбу и составлять для них тесты

Помимо выявления незаконных торговых обхектов, городские власти уже два года успешно используют аналогичные технологии искусственного интеллекта для решения других задач городского хозяйства. Нейросети помогают обнаруживать ямы на дорогах, незаконно установленные климатические системы на фасадах и нелегальные рекламные конструкции.

По расчетам специалистов ГАТИ, восемь мобильных комплексов с искусственным интеллектом по эффективности сопоставимы с работой более пятисот сотрудников. Такое технологическое решение позволяет городскому бюджету ежегодно экономить свыше 700 млн руб. на содержании штата инспекторов.