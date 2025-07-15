После девяти лет ожиданий Tesla открыла первый шоу-рум в Индии. Компания разместила демонстрационный зал площадью 4 тыс. кв. футов в престижном торговом центре Мумбаи, где представлены две версии Model Y — заднеприводная и Long Range, импортированные из Шанхая.

David Paul Morris/Bloomberg / Getty Images

Младшая модель оценивается в 5,989 млн рупий (около $68 тыс.), старшая — в 6,789 млн рупий ($79 тыс.). За опцию полного автопилота просят дополнительно 600 тыс. рупий ($7 тыс.).

Бронирование уже доступно в Дели, Гургаоне и Мумбаи при внесении невозвратного депозита в 22,22 тыс. рупий ($260). Поставки базовой версии начнутся в третьем квартале, Long Range — в четвертом.

К началу поставок Tesla планирует развернуть по четыре зарядные станции в Мумбаи и Дели, включая Supercharger. Вскоре откроется второй шоу-рум в Дели. Также компания рассматривает возможность импорта автомобилей с берлинского завода после подписания соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС.

Индия занимает четвертое место в мире по объему авторынка, но электромобили пока занимают нишевое положение — основную долю занимают двухколесные транспортные средства. Правительство ставит цель довести долю электромобилей до 30% к 2030 году.

Читайте также Tesla запустила долгожданное беспилотное такси в США

Переговоры Tesla с индийскими властями продолжались годами. В 2016 году Илон Маск анонсировал выход на рынок с Model 3, но планы неоднократно откладывались. Власти настаивали на локализации производства, однако Tesla предпочла начать с импорта. В 2024 году правительство пошло на уступки, снизив импортные пошлины на электромобили.

Выход на индийский рынок происходит в непростой для Tesla период. Компания фиксирует обвальное падение продаж в Китае, Европе и США на фоне растущей конкуренции.

В Китае Tesla теряет долю рынка в пользу местных производителей, включая BYD. В Европе зафиксировано пятимесячное падение продаж, в США — снижение на 13% за первое полугодие. Глобальные поставки во втором квартале сократились на 13% до 444 тыс. автомобилей.

Несмотря на сложности, Tesla рассматривает Индию как перспективный рынок, хотя и откладывает планы по локализации производства. Компания продолжает набор персонала в этой стране, но ключевые позиции, включая руководителя местного подразделения, остаются вакантными.