Tesla заявила европейским регуляторам, что ее система «полностью автономного вождения» FSD делает автомобили безопаснее, и представила собственную статистику в подтверждение надежности технологии. Однако независимые эксперты, изучившие эти данные, пришли к выводу, что расчеты компании могут завышать преимущества FSD и создавать у регуляторов неверное представление о ее безопасности.

Austin Ramsey, Unsplash

По данным Reuters, Tesla направила регуляторам Швеции и Нидерландов материалы, где утверждала, что автомобили с включенной FSD (FSD — это Full Self-Driving, фирменная система Tesla для продвинутой помощи водителю) значительно безопаснее машин под управлением человека. Независимые исследователи в сфере дорожной безопасности заявили, что эти выводы построены на некорректных сравнениях.

В частности, Tesla сравнивала аварии с участием своих автомобилей, где срабатывали подушки безопасности, с общей статистикой ДТП в США. В эту статистику входят разные аварии, включая менее серьезные инциденты.

Эксперты также обратили внимание, что Tesla сравнивала свои автомобили с более старым средним автопарком США. При этом новые машины за последние годы получили множество систем безопасности, которые сами по себе снижают риск аварий.

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В конце 2024 года Tesla обратилась к нидерландскому регулятору RDW, чтобы начать процесс одобрения FSD. Компания утверждала, что более широкое использование системы может повысить безопасность на дорогах.

После серии испытаний RDW в апреле разрешил использование FSD в Нидерландах и начал продвигать вопрос общеевропейского одобрения технологии. При этом регулятор подчеркнул, что опирается не только на заявления производителей, но и на собственные проверки и испытания.

После решения Нидерландов Tesla направила аналогичное обращение шведским регуляторам. В презентации компании говорилось, что автомобили с включенной FSD попадают в аварии реже и могут проезжать большее расстояние между авариями, чем обычные машины под управлением человека.

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Tesla также утверждала, что массовое внедрение технологии потенциально может спасти около 32 тыс. жизней и предотвратить 1,9 млн травм.

Эксперты назвали эти оценки сомнительными. По их словам, расчеты исходят из предположения, что весь транспорт в США можно заменить автомобилями Tesla с FSD, а сама система будет значительно безопаснее других машин.

Представитель Европейского совета по безопасности транспорта заявил, что такие данные требуют независимой проверки, прежде чем на их основе можно делать выводы о безопасности технологии.

Одобрение FSD стало для Tesla важной задачей на европейском рынке, где компания столкнулась со снижением продаж и усилением конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей.

Для распространения технологии по всему Евросоюзу Tesla потребуется поддержка большинства стран блока. При этом отдельные государства могут разрешать использование FSD на своей территории самостоятельно.

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