Тесты на биологический возраст стали заметным продуктом на рынке медицины долголетия. Они пытаются оценить состояние организма по молекулярным изменениям, которые связывают со старением, а не просто сопоставить человека с датой рождения. Компания Generation Lab обновила платформу SystemAge до версии 2.1 и впервые разделила ее алгоритмы оценки для мужчин и женщин.

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Разработчики объясняют разделение моделей различиями в старении мужского и женского организма. Научные работы действительно находят отличия в эпигенетических изменениях, работе иммунной системы и рисках возрастных заболеваний. При этом польза отдельных алгоритмов для мужчин и женщин зависит от конкретной модели и еще требует проверки на независимых выборках.

Вместо одного общего показателя SystemAge 2.1 рассчитывает отдельный биологический возраст для 21 органа и функциональной системы. Для этого платформа анализирует более 460 эпигенетических маркеров в небольшом образце крови. По данным Generation Lab, его можно собрать дома с помощью безыгольного устройства.

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В отчете пользователь может сравнить расчетный возраст разных органов и систем и увидеть, где алгоритм обнаружил наиболее выраженные возрастные изменения. В SystemAge 2.1 также добавили оценки кожи и соединительной ткани, репродуктивной системы и работы митохондрий — клеточных структур, которые участвуют в производстве энергии.

Еще одним обновлением стала возможность отслеживать показатели во времени. Раньше тест давал только разовый «снимок», а теперь врачи могут сравнивать результаты нескольких обследований и наблюдать, как меняются расчетные показатели после лечения или корректировки образа жизни. Однако такая динамика сама по себе не доказывает, что именно выбранное вмешательство замедлило старение.

Generation Lab предлагает использовать платформу для сравнения показателей до и после различных вмешательств. Среди них компания называет терапию NAD+, пептиды, гормональные препараты, процедуры со стволовыми клетками, терапевтический плазмообмен и изменения образа жизни. У этих методов разные показания, риски и уровни доказательности, а изменение результата SystemAge еще не подтверждает их эффективность или безопасность.

Почему это интересно не только врачам, но и бизнесу

Рынок медицины долголетия привлекает клиники и инвесторов спросом на персонализированную профилактику и повторные обследования. Generation Lab утверждает, что SystemAge используют более 750 клиник в 18 странах. Эти цифры показывают быстрый коммерческий рост платформы, но еще не означают, что тесты биологического возраста вошли в стандартную медицинскую практику.

Технология Generation Lab тоже основана на метилировании ДНК, но анализирует эти данные иначе, чем многие традиционные эпигенетические часы. Вместо линейной оценки возраста компания измеряет так называемый «биологический шум» — нестабильность метилирования в отдельных участках ДНК, которая может усиливаться при старении и заболеваниях. Основа метода описана в рецензируемой работе, однако эта публикация не подтверждает все заявления о точности коммерческой версии SystemAge 2.1 и ее пользе при выборе лечения.

Для пациентов и клиник остается главный практический вопрос. Сможет ли такой анализ обнаруживать значимые риски до появления симптомов и помогать принимать решения, которые действительно улучшают здоровье. Эпигенетические часы уже показывают связь с рядом заболеваний и смертностью, но пока не стали самостоятельной заменой обычной диагностике и скринингу. От ответа на этот вопрос будут зависеть и медицинская ценность подобных тестов, и устойчивость построенного вокруг них бизнеса.

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