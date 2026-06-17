Apple готовит одно из самых масштабных обновлений своей продуктовой линейки за последние годы. По данным Bloomberg, в конце 2027 года компания планирует представить AirPods со встроенными камерами, складной iPhone нового поколения и юбилейную модель смартфона к 20-летию линейки.

По данным издания, новые AirPods станут первым носимым устройством Apple, созданным прежде всего для работы с искусственным интеллектом. Встроенные камеры не будут снимать фотографии или видео. Они должны передавать Siri информацию об окружающей обстановке, чтобы помощник мог учитывать визуальный контекст.

Благодаря этому пользователи смогут задавать Siri вопросы об объектах вокруг себя. Среди возможных сценариев называются распознавание предметов, контекстные напоминания и более точные подсказки во время пешей навигации.

Изначально AirPods с камерами планировали выпустить еще в 2026 году, но запуск перенесли. Apple потребовалось больше времени на разработку ИИ-систем и моделей, способных распознавать окружающие объекты.

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Одновременно Apple готовит новое поколение собственных процессоров для будущих устройств. Премиальные модели iPhone 2027 года могут получить чип A21, который планируется выпускать по двухнанометровому техпроцессу.

AirPods с камерами, юбилейный iPhone и складную модель уже тестируют с iOS 28. При этом сроки выхода устройств пока остаются предварительными и еще могут измениться.

Масштабное обновление линейки совпадет со сменой руководства Apple. С 1 сентября компанию возглавит нынешний руководитель подразделения аппаратной разработки Джон Тернус. Именно на первые годы его работы могут прийтись сразу несколько важных продуктовых запусков.

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8 июня Apple также представила iOS 27, которая станет доступна пользователям осенью 2026 года. Одним из главных обновлений станет новая версия Siri с расширенными возможностями искусственного интеллекта.

Если планы Apple не изменятся, конец 2027 года станет для компании одним из самых насыщенных периодов по числу крупных премьер за последние годы.

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