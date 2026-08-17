Компания Asian Paints, индийский производитель лако-красочной продукции, планирует усилить присутствие в Кашмире за счет маркетинговой стратегии, ориентированной на местную культуру. В рамках инициативы компания хочет перекрасить 40 традиционных лодок-шикар на озере Дал в Сринагаре в цвета, характерные для долины, и превратить их в своеобразные «передвижные музеи», отражающие культурную самобытность региона.

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В беседе с ETBrandEquity управляющий директор и CEO Asian Paints Амит Сингл рассказал о ставке компании на локализацию, эмоциональный и событийный маркетинг. Подход предполагает адаптацию маркетинговых инициатив к особенностям отдельных регионов, а не использование единой концепции для всей страны.

Инициатива с лодками продолжает работу Asian Paints с визуальным наследием Кашмира. В 2025 году компания выпустила специальную версию упаковки краски Apex Ultima под названием Aks-e-Kashmir. На упаковке представлены традиционные символы региона, включая шикары на озере Дал, тюльпановые сады, пашмину, изделия из текстиля и другие элементы местной культуры.

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Asian Paints рассматривает региональную упаковку как инструмент более тесной связи с потребителями. В материалах компании говорится, что Aks-e-Kashmir был создан для передачи «культуры, цветов и текстур» Кашмира и усиления связи бренда с местной аудиторией.

К тому же недавнее исследование ученых из Института науки Токио показало связь между регулярным посещением кинотеатров, музеев и театров и более низким физиологическим возрастом. У людей старше 50 лет, которые занимались культурными активностями хотя бы раз в несколько месяцев, этот показатель в среднем составил 66,9 года против 69,9 года у тех, кто участвовал в них реже. Работа была опубликована в Journal of Epidemiology and Community Health.

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