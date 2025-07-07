Товарооборот России и Саудовской Аравии в 2024 году вырос на 60%, превысив $3,8 млрд, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке «Иннопром-2025».

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«В первом квартале 2025 года темп еще больше увеличился. Мы с вами добились четырехкратного роста товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Для поддержания динамики министр предложил развивать сотрудничество, особенно в судостроении, металлургии, фармацевтике и других отраслях.

Россия активно продвигает национальный проект по станкостроению, автоматизации и роботизации производства, а также цифровизации промышленности. «По всем этим направлениям у нас есть хорошие компетенции, наработки, конкретные проекты, которые могут быть совместно воплощены в жизнь», — добавил Алиханов.

В рамках кооперации в нефтегазовом секторе министр выразил желание пригласить саудовских партнеров участвовать в разработке и внедрении стандартов, независимых от Американского института нефти, через Институт нефтегазовых технологических инициатив.

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В горнорудной промышленности Россия готова поставлять оборудование для добычи и обогащения руды, что, по словам Алиханова, открывает новые перспективы для кооперации.

Ранее Саудовская Аравия впервые вошла в тройку основных поставщиков туристов в Россию с показателем 9,9 тыс. человек. По сравнению с первым кварталом 2024 года поток вырос на 65,24%, а относительно 2019 года — в 47 раз. Туристы из Саудовской Аравии предпочитают свободный отдых с минимальным количеством экскурсий, часто посещая рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и горные курорты Сочи. Дальнейшему росту может способствовать запуск прямых рейсов авиакомпанией Saudia Airlines, запланированный на осень 2025 года.