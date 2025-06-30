Треть россиян (35%) испытывали бессонницу или тревожность из-за работы за последнюю неделю, еще 22% — в течение месяца, 28% — более месяца назад, лишь 15% никогда не сталкивались с подобным, установило исследование сервиса «Зарплата.ру» и Русской школы управления. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Согласно исследованию, проведенному среди 1,6 тыс. работников из разных отраслей, более половины (51%) респондентов не могут «отключиться» от работы после ее окончания.

При этом 45% скрывают эмоциональное истощение, 39% засыпают с мыслями о задачах, 35% пропускают обед из-за загрузки, а 33% отменяют личные планы из-за авралов. 23% работали в отпуске, а 12% чувствовали вину за отдых.

Главной причиной стресса 31% респондентов назвали несоответствие зарплаты объему задач. Среди других факторов — токсичная атмосфера (18%), микроменеджмент (16%), переработки (13%), отсутствие карьерных перспектив (10%) и избыток совещаний (6%).

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Почти четверть (23%) связали стресс с несправедливым распределением нагрузки, 22% — с грубостью коллег, 19% — с нечеткими требованиями руководства. Среди других причин — нарушение личных границ (11%) и невыполненные обещания со стороны начальства (16%).

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