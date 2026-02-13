Совет директоров Банк России в пятницу, 13 февраля, вновь снизил ключевую ставку — до 15,5%. Это осторожный шаг вниз, на 50 базисных пунктов. Регулятор считает, что пик инфляционного давления уже пройден, но снижать ставку будет аккуратно — шагами и с оглядкой на инфляционные ожидания. При базовом сценарии средний «ключ» в этом году может составить 13,5–14,5%, а инфляцию планируют вернуть к 4% уже во втором полугодии. «Инк» послушал пресс-конференцию руководителей ЦБ и выписал, что важно именно для предпринимателей.

📦 Для селлеров, торговли и МСП

1. Кредиты постепенно дешевеют, но остаются дорогими.

Ставки по кредитам уже начали снижаться — и в номинальном, и в реальном выражении. Но условия по-прежнему «жесткие». Быстрого удешевления заемных денег ждать не стоит.

2. Спрос может немного остыть.

В конце прошлого года люди активно покупали впрок — из-за роста НДС и ожиданий повышения цен. Сейчас ЦБ ожидает более сдержанную потребительскую активность. Для e-commerce это значит: возможна коррекция спроса после всплеска.

3. Инфляция сейчас 6,3%, цель — 4%.

Январский скачок цен в ЦБ называют разовым эффектом НДС и акцизов. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пик инфляционного давления пришелся на январь, а пик устойчивой инфляции — на декабрь прошлого года.

Если инфляция и дальше будет замедляться по плану, то и пространство для снижения ключевой ставки расширится.

🏗 Для строительного бизнеса и девелоперов

1) Ипотека пока поддерживает рынок, но возможна пауза.

Розничное кредитование немного ускорилось почти полностью за счет ипотеки — люди старались успеть до ужесточения льготных программ.

ЦБ прямо говорит: этот спрос «взят взаймы из будущего». Поэтому после всплеска возможна коррекция. Для застройщиков это сигнал — не рассчитывать на устойчивый перегрев спроса.

2) Инвестиции в экономике остаются положительными.

Рост инвестиций замедляется, но остается в плюсе. Это значит, что новые проекты не останавливаются, но осторожность усиливается.

🏦 Для банков и финансовых компаний

1 — Денежно-кредитные условия смягчаются, но аккуратно.

Реальные ставки почти не изменились, несмотря на движение рынка .

Корпоративное кредитование в январе было сдержанным — из-за сезонности бюджетных платежей. Это не сигнал кризиса, а традиционный эффект начала года.

2 — Сигнал ЦБ стал мягче.

По словам Набиуллиной, у регулятора сейчас больше уверенности в возможности дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях (следующее — 20 марта).

Но это не обязательство. ЦБ может:

— снижать шагами по 0,5 п. п.;

— сделать паузу и придерживаться последнего избранного уровня;

— двигаться и шагами по 0,25 п. п., если будут основания.

📉 Про шаги 0,25% и осторожность

На заседании перед объявлением результата 13 февраля обсуждали два варианта: сохранить ставку на 16% или снизить на 0,5 п. п.

При этом зампред Алексей Заботкин отдельно отметил, что шаг 0,25 п. п. тоже не исключается при подходящих данных.

Это означает: дальше политика будет еще более «тонкой», без резких движений.

🎯 Про инфляцию и уверенность ЦБ

Текущая инфляция — 6,3%.

Прогноз на год — 4,5–5,5%.

Цель — 4% во втором полугодии.

Главный ограничитель — инфляционные ожидания. Даже если фактическая инфляция снижается, но люди и бизнес продолжают ждать роста цен, пространство для снижения ставки сокращается.

ЦБ прямо предупреждает: если игнорировать ожидания и быстро снижать ставку, можно снова разогнать кредит и инфляцию.



Для бизнеса это переводится так:

ставку будут снижать, но медленно, чтобы не спровоцировать новый виток роста цен.

🧠 ИИ в ЦБ

На пресс-конференции Набиуллина отдельно отмечала, что финансовый сектор активно внедряет ИИ в анализ рисков, скоринг и антифрод, — и ЦБ в этом смысле не исключение, но ключевой принцип принятия решения состоит в управляемости и контроле.

«Мы тоже экспериментируем, используем искусственный интеллект. В основном, как ассистента человека, например для того, чтобы с меньшими издержками, проще, лучше собирать, анализировать данные. Это нам позволяет иметь более полное представление о развитии ситуации в экономике, когда мы в том числе обсуждаем вопросы денежно-кредитной политики. Что касается макроэкономических прогнозов, это то, на базе чего мы принимаем решение, мы оцениваем, что искусственный интеллект пока в этой области имеет существенные ограничения», — сказала она.

Глава ЦБ пояснила, что ИИ строит прогнозы на основе прошлых данных, но когда экономика резко меняется, такие модели могут «смотреть назад», а не вперед. Если бездумно им следовать, можно принять решения, которые отражают вчерашнюю ситуацию, а не сегодняшнюю реальность. Поэтому при обсуждении ставки ЦБ использует модели, в том числе с элементами ИИ, но окончательное решение принимают люди: с учетом разных точек зрения, обсуждения рисков и неожиданных факторов. Алгоритмы помогают анализировать данные, но заменить человеческую оценку в нестабильных условиях пока не могут, подчеркнула Набиуллина.

Для финкомпаний это означает, что применение ИИ в целом приветствуется, но регулятор будет внимательно смотреть на прозрачность алгоритмов и управление рисками, особенно в кредитовании и обработке персональных данных. Иными словами, ИИ — инструмент, но не замена риск-менеджмента.

Резюмируя сказанное, предпринимателю следует запомнить следующее:

🔹Кредиты будут дешеветь, но не резко.

🔹Спрос может немного остыть после прошлогоднего всплеска.

🔹Инфляция, по словам представителей ЦБ, прошла пик.

🔹Ставка, как ожидается, продолжит снижаться, но осторожно.

🔹2027 год может пройти уже при ставке 8–9%, если сценарий реализуется.

Бизнесу стоит закладывать сценарий плавного удешевления денег, а не резкого разворота.

