Центробанк России снизил ключевую ставку до 16% — по сравнению с концом прошлого года на 5 процентных пункта. И хотя инфляция уже существенно замедлилась, а регулятор в целом стремится достичь устойчивой ценовой стабильности на уровне около 4%, глава Банка России Эльвира Набиуллина не рекомендует никому расслабляться: инфляция еще даст всплеск в начале следующего года, а высокие инфляционные ожидания, особенно у бизнеса, как реакция на ожидаемое повышение НДС — это сохраняющийся риск, поэтому и ставка была снижена лишь на 50 базисных пунктов, с 16,5% до 16.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

На традиционной пресс-концеренции по итогам заседания Совета директоров ЦБ Набиуллина отметила, что для малого и среднего бизнеса снижение ключевой ставки — это прежде всего облегчение стоимости заёмных средств, поскольку значительная часть кредитов у МСП выдается по плавающим ставкам.

«Снижение ключевой ставки постепенно снижает процентные расходы компаний, что позволяет им более эффективно управлять финансами», — пояснила глава регулятора.

Она напомнила, что еще в октябре заработал закон о кредитных каникулах для МСП, который дает малым и средним компаниям возможность отсрочить платежи по кредитам даже при отсутствии снижения выручки. За два с половиной месяца банки получили более 17 тыс. заявок на такие отсрочки. При этом закон стимулирует банки предлагать собственные программы реструктуризации.

«Мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам и облегчать обслуживание долгов, если у компаний есть перспектива восстановления платежеспособности», — подчеркнула Набиуллина.

Отдельно глава ЦБ прокомментировала вопрос повышения НДС на операции по банковским картам, известного как налог на эквайринг. Она напомнила, что это решение является частью комплексных мер по снижению бюджетного дефицита и уменьшению государственного долга. И хотя, по ее словам, рост тарифов может привести к увеличению стоимости безналичных платежей, монетарные власти страны не ожидают массового перехода населения и бизнеса на наличные расчеты, ведь к безналу уже все привыкли.

Что касается роста корпоративного кредитования, регулятор отмечает его сезонный характер и связь с бюджетными выплатами. Однако темпы роста кредитования в 2025 году остаются ниже, чем в предыдущие два года.

«Важно следить за тем, насколько денежные агрегаторы будут расти, учитывая, что у многих компаний кредиты с плавающей ставкой, чувствительность к снижению ставок высокая», — объяснила глава ЦБ.

Говоря о снижении инфляции как о «новогоднем подарке», Набиуллина заверила, что ЦБ стремится «не просто коснуться уровня инфляции в 4%, а устойчиво закрепить ценовую стабильность». При этом она обратила внимание на повышенные инфляционные ожидания у бизнеса и населения, которые сдерживают более резкое снижение ключевой ставки.

Говоря об устойчивости банковской системы, глава ЦБ уверила, что несмотря на незначительный рост проблемных кредитов, финансовая система остается крепкой и хорошо капитализированной. Для предпринимателей это означает готовность банков продолжать поддерживать бизнес и предоставлять необходимые ресурсы.

В заключение Набиуллина выразила осторожный оптимизм: экономика движется к сбалансированному росту, давление на цены снижается, а меры поддержки для МСП уже помогают компаниям адаптироваться к текущим вызовам. В следующем году регулятор намерен сохранять гибкий, но взвешенный подход в денежно-кредитной политике.